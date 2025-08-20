Συνελήφθη ανήλικος για αρπαγή αλυσίδας από γυναίκα και απόπειρα διάρρηξης στον Άλιμο

Ο δράστης αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία στην περιοχή του Αλίμου λίγο πριν την αρπαγή της αλυσίδας, ενώ ακόμα ταυτοποιήθηκε ως δράστης διάρρηξης στην ίδια οικία λίγες μέρες νωρίτερα.

Συνελήφθη από περιπολούντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ένας 17χρονος κατηγορούμενος για ληστεία.

Ειδικότερα, ο ανήλικος απογευματινές ώρες στις 15 Αυγούστου, προσέγγισε πεζή γυναίκα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και με τη χρήση βίας της αφαίρεσε αλυσίδα λαιμού.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν τον κατηγορούμενο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου και με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, προέκυψε ότι ο δράστης αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία στην περιοχή του Αλίμου λίγο πριν την αρπαγή της αλυσίδας, ενώ ακόμα ταυτοποιήθηκε ως δράστης διάρρηξης στην ίδια οικία λίγες μέρες νωρίτερα.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.