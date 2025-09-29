Σκόπελος: Νεκρός 20χρονος έπειτα από τροχαίο

Νεκρός ένας 20χρονος στη Σκόπελο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Το ΙΧ του εξετράπη της πορείας του.

Ένας νεαρός μόλις 20 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στη Σκόπελο.

Σύμφωνα με το magnesianews, το δυστύχημα συνέβη στις 6:00 το πρωί, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος εξετράπη της πορείας του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα διερευνώνται από την Αστυνομία.