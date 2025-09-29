Σκόπελος: Νεκρός 20χρονος έπειτα από τροχαίο

Σκόπελος: Νεκρός 20χρονος έπειτα από τροχαίοΔιαβάζεται σε 1'
Νεκρός ένας 20χρονος στη Σκόπελο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Το ΙΧ του εξετράπη της πορείας του.
- 29 Σεπτεμβρίου 2025 09:48
Ένας νεαρός μόλις 20 ετών έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στη Σκόπελο.
Σύμφωνα με το magnesianews, το δυστύχημα συνέβη στις 6:00 το πρωί, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος εξετράπη της πορείας του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα διερευνώνται από την Αστυνομία.