Θεσσαλονίκη: 57χρονος έκλεψε φορτηγό – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη του ιδιοκτήτη

Ένας 57χρονος έκλεψε φορτηγό από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο ιδιοκτήτης του τον ακινητοποίησε έπειτα από καταδίωξη και τελικά συνελήφθη.

Στο …κυνήγι πήρε ένας 38χρονος ιδιοκτήτης φορτηγού έναν 57χρονο ημεδαπό, που του έκλεψε το όχημα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Χθες το μεσημέρι ο 57χρονος έκλεψε το φορτηγό, όμως έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος και τον ακολούθησε με δίκυκλο. Ο δράστης στην προσπάθειά του να ξεφύγει παραβίασε κόκκινους σηματοδότες προχωρώντας ταυτόχρονα σε επικίνδυνους ελιγμούς, όμως ο 37χρονος κατάφερε να τον προλάβει και να ακινητοποιήσει.

Μόλις ενημερώθηκε η αστυνομική Αρχή, άμεσα προσέτρεξαν στο σημείο αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου για να συλλάβουν τελικά το δράστη. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.