Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε 13χρονο – Τον χτυπούσαν με ξύλα

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 13χρονος ο οποίος δέχθηκε επίθεση με ξύλα από ομάδα νεαρών, ενώ βρισκόταν με φίλους του έξω από εκκλησία στις Συκιές Θεσσαλονίκης

Ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού με θύμα 13χρονο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα έξω από τον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στην περιοχή των Συκεών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 13χρονος βρισκόταν στο σημείο με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι – επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται.

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών.