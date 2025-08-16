Θεσσαλονίκη: Δύο θανατηφόρα τροχαία τα ξημερώματα – Νεκροί 22χρονος και 67χρονος

Δύο θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο έχασε τη ζωή του ένας 22χρονος. Στο δεύτερο σκοτώθηκε 67χρονος οδηγός φορτηγού.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 3:30 περίπου τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/08), στη Θεσσαλονίκη, με έναν 22χρονο να ανασύρεται νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το αυτοκίνητο κινείτο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς ανατολικά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Αρχικά προσέκρουσε πάνω σε ένα ΚΑΦΑΟ και εν συνεχεία πάνω σε μια περίφραξη ενός ιδιωτικού σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή.

Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα νεαρής ηλικίας, περίπου 20 ετών.

Επιτόπου έσπευσε η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να κόψει την οροφή του αυτοκινήτου για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Τα άλλα δύο επίσης νεαρά παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρο τραυματισμένα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Νεκρός 67χρονος οδηγός φορτηγού

Σημειώνεται ότι ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/08) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δυστύχημα συνέβη στις 5.50 το πρωί, στο 21ο χιλιόμετρο, με θύμα έναν 67χρονος οδηγό φορτηγού.

Στο συγκεκριμένο σημείο και στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ο 67χρονος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, “καρφώθηκε” σε διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ.

Αποτέλεσμα της εκτροπής και της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 67χρονος.