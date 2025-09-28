Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στον Λαγκαδά – Τέσσερις τραυματίες

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου διακομίστηκαν τέσσερα άτομα που τραυματίστηκαν μετά από μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στον δήμο Λαγκαδά.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της (28/09) στον δήμο Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη μετά από μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων.

Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στον δρόμο που συνδέει το Κολχικό με τον Σοχό, λίγο έξω από το Κολχικό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα. Στο ένα όχημα επέβαιναν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δύο γυναίκες ηλικίας 49 και 50 χρονών και στο άλλο όχημα ένας άντρας 20 ετών και η ανήλικη αδελφή του, 16 ετών.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα, ενώ η ανήλικη υπέστη κατάγματα στο πρόσωπο.

Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Στο σημείο έσπευσαν γιατρός του ΕΚΑΒ και διασώστες για να απεγκλωβίσουν και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους επιβαίνοντες.

Η Πυροσβεστική επιχείρησε για να απεγκλωβίσει τα άτομα και ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε ρίψη υλικών στον δρόμο, όπως αναφέρει το livelagadas.gr, καθώς υπήρξε διαρροή λαδιών που καθιστούσε επικίνδυνο το οδόστρωμα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται.