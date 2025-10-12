Θεσσαλονίκη: Οχτάχρονος και δεκάχρονος παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο στην Τριανδρία

Θεσσαλονίκη: Οχτάχρονος και δεκάχρονος παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο στην ΤριανδρίαΔιαβάζεται σε 1'
- 12 Οκτωβρίου 2025 12:46
Ένας οχτάχρονος και ένας δεκάχρονος παρασύρθηκαν από διερχόμενο αυτοκίνητο στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο παιδιά επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο εκτός διάβασης και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Γεννηματάς.
Η 43χρονη οδηγός σταμάτησε και βοήθησε τα δύο παιδιά, ενώ κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.