Θεσσαλονίκη: Οχτάχρονος και δεκάχρονος παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο στην Τριανδρία

Ένας οχτάχρονος και ένας δεκάχρονος παρασύρθηκαν από διερχόμενο αυτοκίνητο στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τις 8 το απόγευμα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο παιδιά επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο εκτός διάβασης και νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Η 43χρονη οδηγός σταμάτησε και βοήθησε τα δύο παιδιά, ενώ κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.