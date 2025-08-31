Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 28χρονης που ενεπλάκη σε τροχαίο και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

Στη σύλληψη οδηγού που προκάλεσε τροχαίο και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα προχώρησαν οι αρχές.

Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε αυτοκίνητο 28χρονη, η οποία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν το Σάββατο την αλλοδαπή οδηγό και διαπίστωσαν ότι δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς της είχε αφαιρεθεί για παραβάσεις ΚΟΚ.

Εν τω μεταξύ σε μία ακόμη σύλληψη, αυτή τη φορά για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας την Κυριακή το πρωί. Συνέλαβαν 53χρονο, ο οποίος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα.