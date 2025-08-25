Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 16χρονος που λήστευε οδηγούς ταξί

Ο ανήλικος κατηγορούμενος ήταν μέλος συμμορίας νεαρών που λήστεψαν συνολικά πέντε παθόντες από την 1η Μάρτιου έως τις 6 Ιουλίου 2025.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 16χρονος, μετά την απολογία του, για την εμπλοκή του σε υποθέσεις ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί, στην περιοχή Διαβατών

Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ο ανήλικος κατηγορούμενος ήταν μέλος συμμορίας νεαρών που λήστεψαν συνολικά πέντε παθόντες από την 1η Μάρτιου έως τις 6 Ιουλίου 2025.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη του 16χρονου.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δράστες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες αναγνώρισης και εντοπισμού τους, διέπραξαν πέντε ληστείες σε βάρος επαγγελματιών οδηγών ταξί.

Οι ανήλικοι, προσποιούμενοι τους πελάτες, αναζητούσαν ταξί που έβρισκαν διαθέσιμα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και ζητούσαν μεταφορά σε απομονωμένες περιοχές περιμετρικά οικισμού των Διαβατών, ενώ παράλληλα κατά τη διαδρομή, επιδείκνυαν καλή διαγωγή, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των οδηγών.

Στο σημείο αποβίβασης ανέμεναν γνωστά τους άτομα, τα οποία, στο πλαίσιο ενέδρας, αιφνιδίαζαν τον οδηγό και αφού προσέγγιζαν περιμετρικά το όχημα, με απειλή βίας ή αιχμηρών αντικειμένων άνοιγαν τις πόρτες προκαλώντας του σύγχυση και αφαιρούσαν διάφορα αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά. Μάλιστα σε περίπτωση αντίδρασης των παθόντων, ασκούσαν σωματική βία και εκσφενδόνιζαν πέτρες εναντίον τους.

Η λεία τους περιλαμβάνει χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των παθόντων.