Θύμα επίθεσης έπεσε ηλικιωμένη σε σχολή οδηγών στον Πειραιά

Άγνωστος εισήλθε σε σχολή οδηγών και χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο την 81χρονη μητέρα της ιδιοκτήτριας. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Θύμα επίθεσης έπεσε μία 81χρονη γυναίκα μέσα σχολή οδηγών, στην συμβολή των οδών Παλαμηδίου και Λακωνίας, στον Πειραιά, το πρωί της Παρασκευής (19/9).

Άγνωστος δράστης με δύο συνεργούς του, που ανέμεναν έξω από το γραφείο, εισήλθε στην επιχείρηση και χτύπησε με ένα μεταλλικό αντικείμενο την 81χρονη μητέρα της ιδιοκτήτριας στο πόδι, ενώ στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στην κατάθεσή της στις Αρχές ανέφερε πως δεν δέχεται απειλές από κανέναν ούτε είχε κάποια προβλήματα και δεν μπορεί να δικαιολογήσει γιατί συνέβη αυτό και δέχτηκε αυτή την επίθεση.

Από την Ασφάλεια Πειραιά εξετάζεται και βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο, καθώς και η διαφυγή των δραστών με μηχανάκι.

Οι έρευνες στρέφονται στην εκδοχή κάποιας πιθανής διαφοράς σε σχέση με την σχολή οδηγών από κάποιον ίσως πελάτη με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.