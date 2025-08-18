Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού Κομοτηνής – Ξάνθης

Έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού Κομοτηνής – Ξάνθης που είχε αποφασιστεί μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8), σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν μέχρι τώρα μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης.

Σημειώνεται ότι στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, σημειώθηκε το πρωί δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με δυο διερχόμενα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν, επίσης, σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού και ένας από τους επιβάτες ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο συμβάν.