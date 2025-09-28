Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/09) στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου, στο ύψος των σηράγγων των Αγίων Πάντων, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του nafpaktianews.gr, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, το αυτοκίνητο με επιβάτες ένα ζευγάρι, το οποίο κινείτο από Ναύπακτο προς Ιτέα, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το άλλο όχημα, με επιβαίνοντα τον οδηγό του, που κατευθυνόταν προς Ναύπακτο.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Τροχαία, ενώ στο σημείο έσπευσαν και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ιτέα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο από αυτούς υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματά τους, ενώ η τρίτη τραυματίας παραμένει υπό νοσηλεία.