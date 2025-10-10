Τρίπολη: Σοκαριστικό βίντεο από το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ μαθητών – “Βοήθεια! Τι κάνεις;”

Καρέ – καρέ η αιματηρή συμπλοκή μεταξύ μαθητών γυμνασίου στην Τρίπολη. Δικογραφία σε βάρος των ανηλίκων αλλά και των γονέων τους.

Σοκ έχει προκαλέσει το αιματηρό επεισόδιο μεταξύ μαθητών 12 και 13 ετών κοντά σε σχολείο της Τρίπολης, με ένα από τα εμπλεκόμενα παιδιά να νοσηλεύεται στην εντατική.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10), οι ανήλικοι περίπου 200 μέτρα μακριά από Γυμνάσιο της περιοχής, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με μαχαίρι, προκαλώντας σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας μαχαίρωσε τον άλλον στο χέρι και ο άλλος που τον αφόπλισε τον μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη. Ο ένας διεκομίσθη στο Νοσοκομείο της Τρίπολης, ενώ ο δεύτερος, που κρίθηκαν πιο σοβαρά τα τραύματά του χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται στην εντατική.

Οι δύο ανήλικοι απέδωσαν τους λόγους της συμπλοκής σε μεταξύ τους προσωπικές διαφορές.

Βίντεο ντοκουμέντο από το συμβάν

Ο τηλεοπτικός σταθμός STAR έφερε στη δημοσιότητα βίντεο από το συμβάν, όπου εικονίζεται ο 13χρονος να κυνηγάει τον δεύτερο ανήλικο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον τραυματίζει με το μαχαίρι. Στο βίντεο ακούγεται το τραυματισμένο παιδί να φωνάζει: «Βοήθεια! Τι κάνεις;».

“Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε!”, είπε στο STAR ο πατέρας του 12χρονου θύματος.

“Δε σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια”, πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, σε βάρος των ανήλικων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση– αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνελήφθησαν οι τρεις εξ’ αυτών.

Στο σημείο της συμπλοκής, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.