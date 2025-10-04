Τροχαίο ατύχημα στον Ίλιον: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό

Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες πεζό στο Ίλιον. Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο.

Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Ίλιον, στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Λακωνίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μοτοσικλέτα παρέσυρε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έναν πεζό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ελαφρά τραυματίας είναι ο οδηγός της μηχανής. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.