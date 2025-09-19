Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία στον Κηφισό

Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσικλετιστή. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο σημείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ύψος της Ιεράς Οδού, ύστερα από σύγκρουση μοτοσικλέτας με Ι.Χ. αυτοκίνητο που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Συγκεκριμένα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις από το σημείο του ατυχήματος, στο ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας..

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Τροχαίας που διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.