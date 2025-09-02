Τροχαίο στη Θέρμη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο με εγκατάλειψη στην Θέρμη. Τι υποστήριξε.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 45χρονη οδηγός της Porsche, μετά την απολογία της, για τη σφοδρή σύγκρουση με άλλο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο και την αποχώρησή της από το σημείο του ατυχήματος, πριν την άφιξη των αρχών.

Η 45χρονη κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών, σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το GRTimes, κατά την απολογία της, η 45χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα. Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι δεν έτρεχε και ότι δεν έκανε κόντρες με άλλο όχημα όπως προέκυψε από μαρτυρία διερχόμενων.

Επίσης, αρνήθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς αυτός ο ισχυρισμός επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα σχετικών αιματολογικών εξετάσεων.

Τέλος όσον αφορά την εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος επισήμανε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη του δεύτερου οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι δύο παθόντες ενώ μετέβη άμεσα σε νοσοκομείο καθώς έφερε και ίδια τραύματα ως συνέπεια της σύγκρουσης.

Το χρονικό

Η 45χρονη συνελήφθη περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα στο σπίτι της και σύμφωνα με δηλώσεις των δικηγόρων της, οι αιματολογικές της εξετάσεις είναι αρνητικές σε αλκοόλ, ενώ το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει και η Τροχαία.

Από την πλευρά της, πάντως, η 45χρονη υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και ότι δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με το άλλο αυτοκίνητο, αλλά πήγε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια φίλων της που ακολουθούσαν με άλλο αυτοκίνητο.

Αρχικά υπήρξε σύγχυση για το ποιος οδηγούσε την Porsche, καθώς το άτομο κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα μετά το ατύχημα σπάζοντας την οροφή και έφυγε από το σημείο. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά το ατύχημα, η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως η ιδιοκτήτρια του οχήματος και τελικά ομολόγησε την εμπλοκή της.

Στο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων ενεπλάκησαν δύο αυτοκίνητα, με τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος να παραμένουν άγνωστες.

Το ένα όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα και σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, σε σταθερή κατάσταση. Ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα ενώ και η νεαρή συνοδηγός δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα και παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού.