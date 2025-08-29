Τροχαίο στη Θέρμη: Τι ισχυρίζεται η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche

Διαψεύδουν τις πληροφορίες που έγιναν νωρίτερα γνωστές, για το τροχαίο στη Θέρμη, οι δικηγόροι της 45χρονης ιδιοκτήτριας της Porsche. Τι δηλώνουν.

Αναπάντητα παραμένουν αρκετά ερωτήματα γύρω από το τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη στη Θεσσαλονίκη, όταν μια 45χρονη οδηγώντας μια Porsche παρέσυρε άλλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το βασικό ερώτημα είναι αν τελικά η ίδια οδηγούσε το πολυτελές όχημα ή αν εντοπίστηκε από την αστυνομία μέσω των πινακίδων και κλήθηκε να παρουσιαστεί. Παράλληλα, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε η 45χρονη στο νοσοκομείο λίγο μετά το συμβάν.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της, Μιχαήλ Σανίδα και Κωνσταντίνο Οικονόμου, η 45χρονη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και υποστηρίζουν ότι δεν θυμάται αν ήταν πίσω από το τιμόνι. «Πρέπει να φανεί πώς μπορεί να οδηγεί αριστεροτίμονο αυτοκίνητο και να φέρει τραύματα στη δεξιά πλευρά του σώματός της» σημείωσε ο κ. Σανίδας.

Αυτή η υποστήριξη ωστόσο αναιρεί την παραδοχή της 45χρονης ιδιοκτήτριας, η οποία νωρίτερα, κατά την κατάθεσή της στη Διεύθυνση Τροχαίας, δήλωσε ότι ήταν εκείνη που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Οι δικηγόροι τόνισαν επίσης ότι η αποχώρησή της από το σημείο δεν πρέπει να θεωρηθεί εγκατάλειψη, καθώς, όπως υποστηρίζουν, ήταν η ίδια τραυματισμένη. «Ήταν σε κατάσταση σοκ, νόμιζε ότι πέθαινε, γι’ αυτό πήγε άμεσα στο νοσοκομείο με τη βοήθεια μιας γνωστής της» ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Όσον αφορά το να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι δεν ήταν μεθυσμένη. Όπως είπαν, στο αλκοτέστ βρέθηκε 0,08 και όχι 0,8, ενώ τα επίσημα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Νωρίτερα, πληροφορίες ανέφεραν ότι το όριο κατανάλωσης ήταν πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε και η ίδια ότι οδηγούσε ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.