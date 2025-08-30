Τροχαίο στη Θέρμη: Στον εισαγγελέα σήμερα η 45χρονη οδηγός της Porsche

Αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη θα βρεθεί η 45χρονη επιχειρηματίας που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Θέρμη με δύο τραυματίες, ενώ βρέθηκε θετική σε αλκοόλ.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα η 45χρονη επιχειρηματίας που οδηγούσε την Porsche και που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη με τους δύο τραυματίες που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο.

Μέσω των συνηγόρων της η 45χρονη έδωσε χθες τη δική της θέση για το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η ίδια, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο και υποστηρίζει ότι αμέσως μετά τη σύγκρουση βγήκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από αυτοκίνητο που οδηγούσε φιλικό της πρόσωπο και ακολουθούσε το δικό της πριν συμβεί το ατύχημα.

Ο κ. Οικονόμου άφησε να εννοηθεί, εμμέσως πλην σαφώς, ότι δεν οδηγούσε η 45χρονη το αυτοκίνητο -αν και αυτό δήλωσε προανακριτικά-, διερωτώμενος «πώς γίνεται κάποιος που οδηγεί αριστερόστροφο όχημα να έχει κακώσεις στη δεξιά πλευρά του σώματος;».

Όπως φαίνεται πάντως στο βίντεο ντοκουμέντο που σας παρουσιάζει η Voria, μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, η Porsche, του οποίου η οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ περνά με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Όπως μεταδίδει η voria, η Τροχαία έρευνα εάν η 45χρονη κατάφερε να σπάσει μόνη της την ηλιοροφή του αυτοκινήτου της και να φύγει από το σημείο του ατυχήματος ή κάποιος άλλος το έκανε απ’ έξω, ώστε να απεγκλωβιστεί από το όχημά της.

Η οδηγός πάντως βρέθηκε θετική σε αλκοόλ και δόθηκε εντολή για να γίνει αιμοληψία, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όριο κατανάλωσης αλκοόλ ήταν πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια.