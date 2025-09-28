Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων – Ένας νεκρός

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια, με έναν νεκρό και έναν τραυματία, μετά από πτώση ΙΧ σε χαράδρα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/09) στην Εύβοια, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με δύο αλλοδαπούς ηλικιωμένους επιβάτες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων, στην οδό Ιστιαία – Ροβιές.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα την πτώση στο γκρεμό. Η εικόνα της βουτιάς ήταν σοκαριστική και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Παρά το σοκ, ο οδηγός κατάφερε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε, με δύναμη 20 πυροσβεστών και 7 οχήματα. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω του βάθους και του δύσβατου σημείου.

Δυστυχώς, οι ελπίδες για αίσιο τέλος δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο συνοδηγός, ηλικίας άνω των 70 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τους διασώστες, ενώ ο οδηγός κατάφερε να επιβιώσει και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ώστε να διαπιστώσουν τι οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Ο δρόμος Ροβιές – Όσιος Δαυίδ θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, με στενά περάσματα και απότομες στροφές, που καθιστούν τις μετακινήσεις δύσκολες, ειδικά σε κακές καιρικές συνθήκες.