“Τσαντάκιας” γρονθοκόπησε και λήστεψε κοπέλα στον Κορυδαλλό

Επίθεση δέχθηκε μία 26χρονη στον Κορυδαλλό, όταν άγνωστος επιχείρησε όταν άγνωστος που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα προσπάθησε να τη ληστέψει. Κατάφερε να τον ρίξει από την μηχανή.

Θύμα άγριας ληστείας έπεσε μία 26χρονη λίγο μετά τις έξι το πρωί στην συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Σουρή, στον Κορυδαλλό.

Ένας άγνωστος δράστης που επέβαινε σε μοτοσικλέτα και φορούσε κράνος, καλύπτοντας έτσι τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, επιτέθηκε στην κοπέλα την στιγμή που περπατούσε στον δρόμο και προσπάθησε να την ληστέψει.

Η νεαρή αντιστάθηκε σθεναρά και ο δράστης τη γρονθοκόπησε. Εκείνη συνέχισε να αντιστέκεται και να παλεύει με τον ληστή καταφέρνοντας να τον ρίξει από την μοτοσικλέτα.

Ο δράστης που στο μεταξύ κατάφερε να της αρπάξει το πορτοφόλι, τράπηκε σε φυγή πεζός και εγκατέλειψε στο σημείο την μοτοσικλέτα, που όπως προέκυψε στη συνέχεια, ήταν κλεμμένη από την περιοχή της Νίκαιας από τις 5 Σεπτεμβρίου.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις στην γύρω περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη, δίχως όμως αποτέλεσμα, ενώ το θύμα δεν ζήτησε να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.