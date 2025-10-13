Βίντεο από τη δράση του “τσαντάκια” που λήστευε γυναίκες στον Κορυδαλλό

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις ληστείες με αυτόν τον τρόπο, ενώ σε μία περίπτωση μία 62χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από τη σφοδρή πτώση στο οδόστρωμα.

Συνελήφθη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ένας 41χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και βαριά σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος κινούμενος με μοτοσικλέτα, απογευματινές ώρες την προηγούμνη Τετάρτη, στην περιοχή του Κορυδαλλού, προσέγγισε πεζή γυναίκα και της αφαίρεσε με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς τη στο οδόστρωμα.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν τον 41χρονο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και τον οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Εκεί, όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά με τη συνδρομή των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη και Κορυδαλλού, ο 41χρονος από τον περασμένο Σεπτέμβριο, διέπραττε ληστείες αρπάζοντας με τη βία τσάντες πεζών γυναικών σε Νίκαια και Κορυδαλλό, κινούμενος με μοτοσικλέτα.

Προσέγγιζε τα θύματά του, φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρίας διανομών, ώστε να μη γίνει αντιληπτός ενώ κατά τις ληστείες επεδείκνυε ιδιαίτερη σφοδρότητα, καθώς τραβούσε με βία τις τσάντες των θυμάτων με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό τους, ενώ σε μία περίπτωση, μία 62χρονη γυναίκα στον Κορυδαλλό, τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση στο οδόστρωμα.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις περιπτώσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις Φυλακές.