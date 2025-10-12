Βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού.

Τη στιγμή της έκρηξης με γκαζάκια σε παράρτημα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί της λεωφόρου Συγγρού το βράδυ του Σαββάτου (11/10), κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Στο βίντεο διακρίνονται τρία έως τέσσερα άτομα να προσεγγίζουν τρέχοντας την είσοδο του παραρτήματος, στη συμβολή της Συγγρού με την οδό Αριστοτέλους. Αφού αφήνουν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό, απομακρύνονται επίσης τρέχοντας, πριν σημειωθούν διαδοχικές εκρήξεις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν γκαζάκια, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτιρίου. Η Αστυνομία εξετάζει το υλικό από τις κάμερες προκειμένου να ταυτοποιήσει τους δράστες.