Βίντεο σοκ από την καραμπόλα στη Λ. Βουλιαγμένης – Νεκρή μια 64χρονη

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν 3 ακόμα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Τη στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας τεσσάρων αυτοκινήτων που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της παλιάς βάσης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Κατά το τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 64 ετών και τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Όπως έγινε γνωστό, ο 21χρονος οδηγός ενός αυτοκινήτου που είχε κατεύθυνση προς Αθήνα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε στο προπορευόμενο Ι.Χ. που οδηγούσε μία 64χρονη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της και στη συνέχεια το αυτοκίνητο του νεαρού πέρασε από το άνοιγμα της νησίδας, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ταξί, στο οποίο τραυματίστηκε ελαφρά η 70χρονη επιβάτης και με ένα Ι.Χ. που κινούνταν στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη. Στο αυτοκίνητο του 21χρονου επέβαινε και ένας 22χρονος ο οποίος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ενώ η άτυχη γυναίκα που εξετάζεται αν φορούσε ζώνη και ανασύρθηκε νεκρή από το αυτοκίνητό της μεταφέρθηκε στο «Ασκληπιείο» Νοσοκομείο Βούλας.

Από μία πρώτη εικόνα που έχουν σχηματίσει οι Αρχές, ο νεαρός οδηγός είχε αναπτύξει ταχύτητα, όχι όμως υπερβολική. Από την Τροχαία συνελήφθησαν και οι τρεις οδηγοί των εμπλεκομένων οχημάτων και υποβλήθηκαν σε τοξικολογικές εξετάσεις. Αργότερα με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ο οδηγός του ταξί και ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου που κινούνταν στο ρεύμα καθόδου και παραμένει κρατούμενος ο 21χρονος, με την έρευνα και προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος να συνεχίζεται.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Ertnews, φαίνεται το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα με δύο επιβαίνοντες να χτυπά από πίσω το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη 64χρονη.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: