Βόλος: Ο γυναικοκτόνος πέταξε τα ρούχα του εγκλήματος – Τι είπε στους αστυνομικούς

Αμετανόητος για την αποτρόπαιη πράξη του εμφανίστηκε ο 40χρονος γυναικοκτόνος κατά τη σύλληψή του στον Βόλο. Οι κινήσεις του μετά τη δολοφονία της συζύγου του.

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φρικτή δράση αλλά και τις κινήσεις του 40χρονου γυναικοκτόνου μετά τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του, στο σπίτι τους, στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος, ο οποίος τράπηκε σε φυγή μόλις σκότωσε τη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, έβγαλε τα ματωμένα ρούχα του, τα οποία πέταξε σε κάδο σκουπιδιών, άλλαξε κι έπειτα κρύφτηκε στο εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, το οποίο χρησίμευε ως πάρκινγκ, όπου και εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08), κρυμμένος σε θάμνους.

Κατά τη σύλληψή του ο γυναικοκτόνος δεν αντιστάθηκε αλλά, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, απευθύνθηκε με περίσσιο κυνισμό στους αστυνομικούς λέγοντας: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως δεν θυμάται πού πέταξε το όπλο του φόνου -ένα εργαλείο ψησίματος- και φέρεται να υποστηρίζει πως σκότωσε την 36χρονη επειδή εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του 40χρονου:

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα.

Όπως μετέδιδαν το τοπικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει, βγήκε ως την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου κατέρρευσε αιμόφυρτη, πέφτοντας σε τζαμαρία. Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Πώς κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι για να βρεθεί ο 40χρονος

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κάτοικοι της γειτονιάς, αλλά και της συνοικίας, όπου σημειώθηκε το άγριο φονικό, έμειναν επί ποδός όλο το βράδυ, ενώ αρκετοί κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και το πρωί του Σαββάτου, ενημέρωναν το «100» για άτομα που κινούνταν ύποπτα.

Ένα από αυτό φαίνεται πως ήταν και ο 40χρονος, ο οποίος είχε αλλάξει ρούχα. Αστυνομικοί προσέγγισαν διακριτικά το σημείο και εντόπισαν τον δράστη.

Το οικόπεδο στο οποίο κρυβόταν ο 40χρονος μετά τη γυναικοκτονία:

Το βαρύ ποινικό του παρελθόν του γυναικοκτόνου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί εκείνης της ημέρας το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές.

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στη χώρα.