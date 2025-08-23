Βόλος: Σοκάρει ο κυνισμός του γυναικοκτόνου – “Δεν μετανιώνω, αυτό της άξιζε”

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής όπου σημειώθηκε η γυναικοκτονία στον Βόλο κινητοποιήθηκαν προκειμένου να εντοπιστεί ο 40χρονος, ο οποίος μετά τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του κρυβόταν σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο. Βίντεο από τη σύλληψή του.

Κρυμμένος σε θάμνους, σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο το οποίο χρησίμευε ως πάρκινγκ, εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08) ο 40χρονος ο οποίος την Παρασκευή (22/08) σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους, στον Βόλο, μπροστά στα παιδιά τους.

Μετά τη γυναικοκτονία, ο 40χρονος τράπηκε σε φυγή, με τις Αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με τον Taxydromo, κάτοικοι της γειτονιάς, αλλά και της συνοικίας, όπου σημειώθηκε το άγριο φονικό, έμειναν επί ποδός όλο το βράδυ, ενώ αρκετοί κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και σήμερα το πρωί, ενημέρωναν το «100» για άτομα που κινούταν ύποπτα και διέκριναν ότι είχαν τα χαρακτηριστικά του δολοφόνου.

Νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Ταχυδρόμος, κάτοικος ενημέρωσε το «100»: «Βλέπουμε σε οικόπεδο με χόρτα, κάποιον να είναι ξαπλωμένος στο έδαφος. Ίσως είναι ο δολοφόνος».

Αστυνομικοί προσέγγισαν διακριτικά το σημείο και εντόπισαν τον δράστη, ο οποίος παραδόθηκε χωρίς να αντισταθεί. Το οικόπεδο, στην οδό Ευρυπίδου, ήταν σε απόσταση αναπνοής από το διαμέρισμα όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thenewspaper.gr, ο άνδρας μόλις του πέρασαν χειροπέδες, απευθύνθηκε με περίσσιο κυνισμό στους αστυνομικούς λέγοντας:

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα.

Όπως μετέδιδαν το τοπικά μέσα ενημέρωσης η γυναίκα, στην προσπάθειά της να ξεφύγει, βγήκε ως την είσοδο της πολυκατοικίας, όπου κατέρρευσε αιμόφυρτη, πέφτοντας σε τζαμαρία. Η 36χρονη κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Το βαρύ ποινικό του παρελθόν του 40χρονου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί εκείνης της ημέρας το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές.

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στη χώρα.