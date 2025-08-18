Χαλκιδική: Λεωφορείο έπεσε πάνω στο κτίριο των ΚΤΕΛ

Η πρόσκρουση προκάλεσε έναν τεράστιο θόρυβο, τρομάζοντας τους επιβάτες και τους περαστικούς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/08) στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής όταν ένα λεωφορείο κύλησε προς τα πίσω, και συγκρούστηκε με τον τοίχο των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Όπως μεταδίδει το GRTimes, η πρόσκρουση προκάλεσε έναν τεράστιο θόρυβο, τρομάζοντας τους επιβάτες και τους περαστικούς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το ατύχημα οφείλεται στο γεγονός ότι «λύθηκε» το χειρόφρενο του οχήματος.