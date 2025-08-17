Ελλάδα Πυρκαγιά

Χαλκιδική: Σύλληψη για πυρκαγιά στον δήμο Πολυγύρου

Φωτιά (φωτογραφία αρχείου)
Φωτιά (φωτογραφία αρχείου) EUROKINISSI

Χειροπέδες σε έναν άντρα, ύποπτο για εμπρησμό σε περιοχή της Χαλκιδικής, πέρασαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου.

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες Σάββατο (16/8) ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πολυγύρου.

Η σύλληψη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έγινε για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή  του δήμου Πολυγύρου στην Χαλκιδική.

