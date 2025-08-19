Χαλκιδική: Τι λέει το βούλευμα για την εξαφάνιση του φονικού παιχνιδιού από το λούνα παρκ

Το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής αποδίδει σχεδιασμό εξαφάνισης στοιχείων στον βασικό κατηγορούμενο, ιδιοκτήτη της μοιραίας εγκατάστασης. Κατέθεσε έφεση στο βούλευμα και ζήτησε την αποφυλάκιση του.

«Ο κατηγορούμενος προχώρησε σε ενέργειες που καταφανώς απέβλεπαν στην εξαφάνιση του μέσου τέλεσης της εγκληματικής συμπεριφοράς των κατηγορουμένων και συνακόλουθα, στην αδυναμία περαιτέρω αποδεικτικής αξιοποίησης μέσω της διενέργειας ανακριτικών (και όχι μόνο) πράξεων».

Με αυτές τις λέξεις, όπως περιλαμβάνονται στο παραπεμπτικό βούλευμα για την υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου με θύμα τον 19χρονο Γιάννη Καμπαϊλή, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής αποκαλύπτει ότι ο βασικός κατηγορούμενος, 59χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, έστησε σκηνικό εξαφάνισης στοιχείων για το φονικό παιγνίδι, προκειμένου να τιναχτεί η υπόθεση στον αέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της voria.gr, όπως αναφέρεται στο βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται να δικαστεί σε Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ιδιοκτήτης που είναι προσωρινά κρατούμενος κατέθεσε αίτηση αποσφράγισης του επίδικου μηχανήματος, η οποία έγινε δεκτή στις 3 Οκτωβρίου από τον δήμο Κασσάνδρας. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τις περιγραφές του βουλεύματος, κατέστρεψε το μηχάνημα crazy dance στο οποίο σκοτώθηκε ο 19χρονος, και δύο μήνες μετά, στα μέσα Δεκεμβρίου, ζήτησε να ακυρωθεί η έκθεση πραγματογνωμοσύνης Γκλαβόπουλου, που έκρινε ότι το μηχάνημα ήταν ακατάλληλο και αποτελούσε συρραφή εξαρτημάτων.

«Προέβη αυτοβούλως στην καταστροφή του επίδικου μηχανήματος ψυχαγωγίας και στη συνέχεια, αιτήθηκε, την ακυρότητα της πραγματογνωμοσύνης», σημειώνεται στο βούλευμα. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που η πλειοψηφία του δικαστικού συμβουλίου θεωρεί ότι ενισχύονται οι λόγοι για τους οποίους η υπόθεση παραπέμπεται στο ακροατήριο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και όχι της θανατηφόρας έκθεσης που πρότεινε η εισαγγελέας Πολύγυρου.

«Δεν εξαφάνισε τίποτε», αντέτεινε μιλώντας στη Voria.gr ο συνήγορος υπεράσπισης του 59χρονου Κώστας Γραμματικός. «Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές με δική τους απόφαση ήραν την επιβληθείσα κατάσχεση. Δεν μπορεί να θεωρείται προπαρασκευαστική ενέργεια εξαφάνισης στοιχείων όταν η ίδια η αστυνομική και δικαστική αρχή έχει προβεί στην ανάκληση της κατάσχεσης», υπογράμμισε ο κ. Γραμματικός. Είναι αλήθεια ότι μετά τις δύο πραγματογνωμοσύνες, του Λάμπρου Γκλαβόπουλου που διορίστηκε από την αστυνομία και των εκπροσώπων του επίσημου φορέα πιστοποίησης εταιρίας TUV, ο δήμος Κασσάνδρας αποσφράγισε το λούνα παρκ, που είχε σφραγιστεί μετά τον θάνατο του 19χρονου. Έτσι μετακινήθηκε από τον χώρο το παιγνίδι crazy dance, το οποίο στο βούλευμα περιγράφεται ως «ιδιοκατασκευή με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων, άνευ τεχνικού φακέλου και στοιχείων κατασκευαστή και, εν γένει, άνευ εχεγγύου ή προτύπου ασφαλείας κατασκευαστή». Και σύμφωνα με την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου καταστράφηκε.

«Αποπειράθηκε να δυσχεράνει την ανακριτική διαδικασία για την αποκάλυψη της αλήθειας», υποστήριξε από την πλευρά του στη voria.gr ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας που εκπροσωπεί την οικογένεια του 19χρονου, Απόστολος Αγγελάκης. «Διότι ενώ κατέστρεψε το μηχάνημα, αμελλητί πήγε και έκανε αίτηση για ακύρωση της πραγματογνωμοσύνης. Αν γινόταν δεκτό το αίτημα, έχοντας καταστραφεί το μέσο του εγκλήματος, δεν θα υπήρχε αντικείμενο για την ανακριτική έρευνα», κατέληξε ο κ. Αγγελάκης.

Η αντίθετη πρόταση και το βούλευμα

Σήμερα Τρίτη (19/8) συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου και η υπόθεση σε ποινικό επίπεδο έχει παραπεμφθεί σε δίκη στο Κακουργιοδικείο με βασικό αδίκημα την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Για το συγκεκριμένο αδίκημα η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πολύγυρου είχε αντίθετη άποψη και μάλιστα πρότεινε την παραπομπή των εμπλεκομένων για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Κατά πλειοψηφία όμως το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πολύγυρου δεν την έκανε δεκτή.

«Η παραπομπή του εντολέα μου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο είναι νομικά αβάσιμη και ουσιαστικά έωλη. Με την πρότασή της προς το Συμβούλιο η κυρία εισαγγελέας είχε ζητήσει τη μετατροπή της κατηγορίας σε θανατηφόρα έκθεση κι ζητούσε επίσης να αφεθεί ελεύθερος ο εντολέας μου. Δυστυχώς δεν εισακούστηκε από την πλειοψηφία του δικαστικού συμβουλίου με αποτέλεσμα την παραπομπή του για το βαρύτερο αδίκημα», σχολίασε μιλώντας στη voria.gr ο συνήγορος υπεράσπισης του ιδιοκτήτη Κώστας Γραμματικός. Μαζί με τον ιδιοκτήτη που παραμένει στη φυλακή παραπέμπονται σε δίκη η σύζυγος του ως ιδιοκτήτρια επίσης, ο χειριστής του παιγνιδιού την ώρα που έγινε το δυστύχημα και ένας μηχανικός ο οποίος χορήγησε υπεύθυνες δηλώσεις βεβαιώνοντας την καταλληλότητα του παιγνιδιού. Στο βούλευμα ανάγλυφα τονίζεται ότι δεν είχαν ληφθεί τα μέτρα για την αποφυγή του τραγικού δυστυχήματος και απαριθμούνται έξι σημεία στα οποία δεν είχαν παρέμβει οι ιδιοκτήτες. «Δεν φρόντισαν για την αντικατάσταση των μεταλλικών δομών του αμαξιδίου, λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά που είχαν υποστεί και μπορούσε να διαπιστωθεί μακροσκοπικά διά γυμνού οφθαλμού σε έναν έλεγχο και δεν απαιτούσε χρήση εξειδικευμένων εργαλείων», αναφέρεται μεταξύ άλλων για το συγκεκριμένο παιγνίδι που ήταν σκουριασμένο σε κάθε μεταλλικό στήριγμα του. Στο βούλευμα έχει ασκηθεί έφεση που θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο καλείται να κρίνει και τη διατήρηση της προσωρινής κράτησης του ιδιοκτήτη.

Εκτός της υπόθεσης του ιδιοκτήτη και των άμεσα εμπλεκόμενων στο δυστύχημα, σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις ποινικές ευθύνες σχετικά με το δυστύχημα σε βάρος της αποπεμφθείσας δημάρχου Κασσάνδρας Αναστασίας Χαλκιά. Παρ’ ότι η ίδια, δύο αντιδήμαρχοι και υπάλληλοι, έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για παράβαση καθήκοντος κυρίως για τις διαδικασίες που δεν τήρησαν για τη λειτουργία του λούνα παρκ το καλοκαίρι του 2024, αλλά και του προηγούμενου χρόνου με την αδειοδότησή του, διερευνάται και εάν έχει τελέσει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Πληροφορίες της voria.gr ανέφεραν ότι ήδη ο εισαγγελέας Πολύγυρου έχει στείλει την προκαταρκτική εξέταση σε προανακριτή στα Νέα Μουδανιά, ο οποίος το προσεχές διάστημα αναμένεται να καλέσει για εξηγήσεις τους εμπλεκόμενους που συνδέονται με την τοπική αυτοδιοίκηση.