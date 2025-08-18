Χαλκιδική: Βλάβη σε πλοίο με 144 επιβάτες στην Αμμουλιανή – Παραμένει δεμένο στο λιμάνι

Απαγόρευση απόπλου σε πλοίο που παρουσίασε βλάβη στο λιμάνι της Αμμουλιανής και μετέφερε 144 επιβάτες.

Bλάβη παρουσίασε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, ενώ βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής, με 144 επιβάτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος το πλοίο «Θεοσκέπαστη» παρουσίασε βλάβη στην αντλία πετρελαίου της αριστερής μηχανής.

Από τη Λιμενική Αρχή Ουρανούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Για το συμβάν ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού.