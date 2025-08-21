Χανιά: Έκλεβε εκκλησίες και γυρνούσε ντυμένος παπάς ή αστυνομικός

Αν και τις κλοπές τις πραγματοποιούσε με τα κανονικά του ρούχα, στο χωριό γυρνούσε πότε ως παπάς και πότε ως αξιωματικός της Αστυνομίας, ενώ είχε προσαρμόσει και φάρο στην μοτοσικλέτα του

Συνελήφθη χθες σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από άντρεw του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, ένας 53χρονος, κατηγορούμενος για αντιποίηση αρχής, κλοπές και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για κλοπές σε Ιερούς Ναούς σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά και αντιποίησης ιδιότητας ιερέα και αστυνομικού, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο 53χρονος και ακολούθησε έρευνα στην οικία του.

Αν και τις κλοπές ο δράστης τις πραγματοποιούσε με τα κανονικά του ρούχα, στο χωριό γυρνούσε πότε ως παπάς και πότε ως αξιωματικός της Αστυνομίας, ενώ είχε προσαρμόσει και φάρο στην μοτοσικλέτα του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.α), εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο), έξι εκκλησιαστικές εικόνες, ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, 4 μπουφάν με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ., χειροπέδες, μία θήκη γεμιστήρων πιστολιού, μία θήκη πτυσσόμενου κλομπ, μία επιχειρησιακή ζώνη (εξάρτηση) με προσαρμοσμένα σε αυτήν θήκη πιστολιού, θήκη γεμιστήρα, θήκη κλομπ και θήκη χειροπέδων, ένας λειτουργικός ασύρματος), ένα θερινό πουκάμισο αστυνομικής στολής με διακριτικά σήματα της ΕΛ.ΑΣ., ένα επιχειρησιακό γιλέκο, με διακριτικά σήματα της ΕΛ.ΑΣ., ένα αστυνομικό πηλήκιο και δύο αστυνομικά τζόκει, με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ., δύο αεροβόλα όπλα, 6 πακέτα με μεταλλικά σφαιρίδια, ένα ξίφος και 3 μαχαίρια. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.