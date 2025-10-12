Χανιά: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Σε σοβαρή κατάσταση από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων μια 16χρονη. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του μπαρ και η μητέρα της.

Στο νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση έντονης μέθης μεταφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου μια 16χρονη, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε μπαρ της πόλης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, καθώς και της μητέρας της ανήλικης, όπως προβλέπει ο νόμος για την ευθύνη εποπτείας ανηλίκου.

Η κατάσταση της υγείας της σύμφωνα με τους γιατρούς είναι σταθερή.