Μεγαλύτερες ποσότητες υγροποιημένου αερίου “έφερε” στην Αθήνα ο Αμερικανός “τσάρος” της ενέργειας

Η αύξηση των ποσοτήτων Αμερικανικού υγροποιημένου αερίου (LNG) που έρχονται στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, είναι η σαφής επιδίωξη των ΗΠΑ, σε συνέχεια άλλωστε της πρόσφατης συμφωνίας με την Ε.Ε. για τους δασμούς.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις ευκαιρίες που υπάρχουν», τόνισε, συνομιλώντας με τον προθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Nταγκ Μπέργκαμ, Υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, αναφερόμενος στο ρόλο της Ελλάδας στο «διάδρομο Βορρά – Νότου, τη μακρά ιστορία της χώρας στη ναυτιλία και τις ευκαιρίες για ενεργειακή ασφάλεια για την ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη».

Στην αποστροφή αυτή του Αμερικανού αξωματούχου αποτυπώνεται το πνεύμα της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ενώ δήλωσε επίσης: «Οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο και πιστεύουμε ότι η συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί και στον ενεργειακό τομέα όπου η κυβέρνηση Τραμπ μεταξύ των στόχων θετει την ενεργειακή επάρκεια, πώληση ενέργειας σε φίλους και συμμάχους ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας».

Πέραν του πρωθυπουργού, τον κ. Μπέργκαμ υποδέχθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν στρατηγικά ζητήματα στο πλαίσιο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, αλλά και θέματα που αφορούν σημαντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες οδηγούν στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας της Ελλάδας, μέσα και από την αξιοποίηση της γεωπολιτικής της θέσης στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπσταύρου, η ροή αμερικανικού LNG στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά, ενώ η εξάρτηση από το Ρωσικό αέριο βαίνει διαρκώς μειούμενη. Το 81% των ελληνικών εισαγωγών LNG κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε όρους όγκου, αυτό ήταν σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Μέσω της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, τα σημεία εισόδου LNG της χώρας μας που συνδέονται με τον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας και τον Κάθετο Διάδρομο, ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Οι υποδομές οδηγούν το αμερικανικό LNG όχι μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά μέχρι την Μολδαβία και την Ουκρανία, προσφέροντας σταθερότητα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Μπέργκαμ επισκέφθηκε τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθούσα, ενώ είχε συνάντηση γνωριμίας με τους μεγαλύτερους έλληνες επιχειρηματίες του τομέα της ενέργειας, όπως τον κ. Στάσση της ΔΕΗ, τον κ. Μυτιληναίο της METLEN, τον κ. Περιστέρη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τον κ. Κοπελούζο, τον κ. Ξιφαρά της ΔΕΠΑ κ.λπ.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι σε ενημέρωσή του το ΥΠΕΝ αναφέρεται στην κατάθεση προσφοράς από τη σύμπραξη των εταιρειών Chevron (operator – 2η μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρία στον κόσμο) και HELLENiQ ENERGY για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης χαρακτηρίζοντας το γεγονός «μια μεγάλη εθνική επιτυχία με ενεργειακά, οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη».

Όπως αναφέρεται, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, υπό την Πρωθυπουργία Μητσοτάκη και την Προεδρία Τραμπ, είναι στο καλύτερο σημείο από ποτέ. «Η Ελλάδα, βγαίνοντας στις διεθνείς αγορές με τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση, τις περιοχές «Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ουσιαστικά διπλασιάζει την έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα. Η προσθήκη νέων περιοχών προς εξερεύνηση αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού νέων στόχων και εκτέλεσης περισσότερων γεωτρήσεων.»

Επιπλέον, η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα, μαζί με αυτήν της ExxonMobil από το 2019, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης της απόφασης να προχωρήσει σε γεωτρήσεις, ενισχύουν την ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμού για διεθνείς ενεργειακές επενδύσεις.