Οδικός χάρτης για το πού μπορούν και πρέπει να γίνουν data centers στην Ελλάδα

Το θεωρητικό δυναμικό της χώρας υπολογίζεται στα 200-500 MW αναλόγως το σενάριο που επιλέγεται με τις συνολικές επενδύσεις να κυμαίνονται από 2 έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο «οδικός χάρτης» ο οποίος θα περιγράφει πού, γεωγραφικά, μπορεί και πρέπει να γίνει ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα.

Σχετική μελέτη εκπονεί η PWC για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το εν λόγω project να έχει ξεκινήσει προ μηνών. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα το πλάνο θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί περί τον περασμένο Μάρτιο, ωστόσο υπήρξε χρονική αναθεώρηση.

Η εν λόγω μελέτη φιλοδοξεί να αποτυπώσει αφενός τις συνολικές δυνατότητες της χώρας να φιλοξενήσει νέα data center συνδεδεμένα στο δίκτυο διανομής και το σύστημα μεταφοράς, περιλαμβάνοντας τα επιμέρους «ηλεκτρικά περιθώρια» που υπάρχουν, καθώς και να διατυπώσει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των επενδύσεων.

Οι εν λόγω «συστάσεις», όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αφορούν σε αυστηρές κατευθύνσεις πολιτικής όσο σε ένα συνολικό περίγραμμα που στόχο έχει να σκιαγραφήσει την συνολική εικόνα για την υλοποίηση των εν λόγω επενδύσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, επί παραδείγματι, οι συντάκτες της έκθεσης παραθέτουν τις κρίσιμες παραμέτρους που «βαραίνουν» κατά την λήψη απόφασης ενός hyperscale με τα σχετικά σημεία να αφορούν τη διαθεσιμότητα του δικτύου, το αδειοδοτικό «hospitality», το κόστος ενέργειας καθώς και το κόστος αδειοδότησης.

Ως προς τα επιχειρηματικά μοντέλα, η μέχρι στιγμής εμπειρία από περισσότερο ώριμες αγορές προκρίνει δύο ειδών με το πρώτο να αφορά την αρθρωτή ανάπτυξη μιας μονάδας, ήτοι κλιμακωτά σε μια προσπάθεια να «συμβαδίσει» με τις ανάγκες της αγοράς και το δεύτερο να προκρίνει τις οικονομίες κλίμακας, ήτοι μεγάλες μονάδες κέντρων δεδομένων.

Στην πρώτη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, το μοντέλο παρουσιάζει πλεονεκτήματα, συνεκτιμώντας το «ανώριμο» της ελληνικής αγοράς με την δεύτερη περίπτωση να παραπέμπει κυρίως σε μεγάλες εταιρείες και πολύ περισσότερο σε συνθήκες αγοράς που πλέον η «διαφορά» εδράζεται στο μέγεθος και όχι στη σπανιότητα του πράγματος. Με άλλα λόγια, το πλεονέκτημα του «first mover» έχει χαθεί με το μέγεθος να διαδέχεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τα παραπάνω νούμερα περιλαμβάνονται στην μελέτη της PWC προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με πρόσθετα στοιχεία από ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την διαθεσιμότητα του ηλεκτρικού χώρου.

Στην περίπτωση του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία βρίσκονται υψηλά στη σχετική λίστα, παρουσιάζοντας την μεγαλύτερη διαθεσιμότητα (650 MW και 700 MW, αντίστοιχα), από άποψη ηλεκτρικού χώρου, για να φιλοξενήσουν data center.

To «top 5» περιφερειών με την μεγαλύτερη δυναμικότητα συμπληρώνουν η Κεντρική Μακεδονία με 500 MW, η Στερεά Ελλάδα με 500 MW και η Ήπειρος-Δυτική Ελλάδα με 400 MW.