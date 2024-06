Αριστείο Μποδοσάκη 2024: Ποιοι είναι οι δύο Έλληνες επιστήμονες που βραβεύτηκαν

Σε μια λαμπερή βραδιά εορτασμού της επιστημονικής αριστείας, βραβεύθηκαν η Καθηγήτρια Αστροφυσικής Χρύσα Κουβελιώτου και ο Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων, Νεκτάριος Ταβερναράκης

Σε μία Τελετή στο Ζάππειο Μέγαρο αφιερωμένη στην Επιστήμη απονεμήθηκε την Τρίτη 25 Ιουνίου από την Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου το Αριστείο Μποδοσάκη 2004 στον κλάδο των Θετικών Επιστημών στη Χρύσα Κουβελιώτου, Καθηγήτρια Αστροφυσικής στο Τμήμα Φυσικής του The George Washington University και το Αριστείο Μποδοσάκη 2024 στον κλάδο των Ιατροβιολογικών Επιστημών στον Νεκτάριο Ταβερναράκη, Καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και Πρόεδρο του European Institute of Innovation and Technology.

Τα Αριστεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο €100.000 έκαστο και στη διάρκεια της Τελετής παρουσιάστηκαν οι συναρπαστικοί επιστημονικοί κόσμοι των δύο βραβευόμενων που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη της επιστήμης τους και συνεχίζουν να αποδεικνύουν με το έργο τους τις απεριόριστες δυνατότητες της ανθρώπινης σκέψης και τη δύναμη της επιστημονικής έρευνας και αριστείας.

Η μακρά πορεία των διακεκριμένων επιστημόνων, το πάθος, η επιμονή και οι πρωτοποριακές τους ιδέες οδήγησαν σε νέες ανακαλύψεις για το Σύμπαν στο πεδίο της Αστροφυσικής Υψηλών Ενεργειών από τη Χρύσα Κουβελιώτου και για τον μηχανισμό της γήρανσης, τον κυτταρικό θάνατο και τον νευροεκφυλισμό από τον Νεκτάριο Ταβερναράκη.

Τους δύο επιστήμονες παρουσίασαν οι Συμπρόεδροι της Επιτροπής Αριστείων Μποδοσάκη, οι κ.κ. Daan Frenkel, Επίτιμος Καθηγητής Χημείας, University of Cambridge, ForMemRS, Mέλος KNAW, AAAS, TWAS, NAS, Academia Europaea, κάτοχος Spinoza Prize και Frank Grosveld, Καθηγητής και πρώην Επικεφαλής του Τμήματος Κυτταρικής Βιολογίας στο Erasmus Medical Center του Ρότερνταμ, FRS, Mέλος KNAW, κάτοχος Spinoza Prize και Louis Jeantet Prize.

«Η Χρύσα Κουβελιώτου ανήκει ξεκάθαρα στους κορυφαίους επιστήμονες του κλάδου της διεθνώς», τόνισε ο Καθηγητής Daan Frenkel, συμπληρώνοντας πως «η ανακάλυψη της, αυτή των μαγνάστρων (magnetars), των αστέρων νετρονίων με ακραία μαγνητικά πεδία, καθώς και η έρευνά της στις εκλάμψεις ακτίνων γ συναρπάζει ακόμη και σήμερα τους αστρονόμους στον ίδιο βαθμό, όπως και πριν από 25 χρόνια όταν παρουσίαζε τα πρώτα αποτελέσματα των μελετών της. Επιπλέον, η Χρύσα Κουβελιώτου αποτελεί ένα εξαιρετικό πρότυπο», ανέφερε ο Καθηγητής Daan Frenkel, τονίζοντας «πόσο δύσκολη και ταυτόχρονα εύκολη ήταν η επιλογή του νικητή του Αριστείου Μποδοσάκη για τις Θετικές Επιστήμες διότι υπάρχουν απλώς τόσοι πολλοί πραγματικά εξαιρετικοί Έλληνες επιστήμονες που είναι ενεργοί στον κλάδο των Θετικών Επιστημών».

Ανάλογη ήταν και η διαπίστωση του διεθνούς φήμης Καθηγητή Frank Grosveld, Συμπροέδρου της Επιτροπής Αριστείων: «Ήταν τιμή μου να συμμετέχω στη δύσκολη διαδικασία επιλογής, διότι ο αριθμός των εξαιρετικών Ελλήνων επιστημόνων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που θα περίμενε κανείς για το μέγεθος του ελληνικού πληθυσμού, ένα εντυπωσιακό γεγονός που επίσης αξίζει να γιορταστεί.» Αναφερόμενος στη βράβευση του Ν. Ταβερναράκη προσέθεσε: «Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας, ένας επιστήμονας που συνεχίζει αδιάλειπτα την έρευνα, αλλά και τη διδασκαλία στους φοιτητές της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ παράλληλα διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ανάδειξη της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και παραγωγής ως Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ως Πρόεδρος του European Institute of Innovation and Technology ».

Αριστείο Μποδοσάκη: Με τα λόγια των βραβευθέντων

Για τη Χρύσα Κουβελιώτου, «Το Αριστείο Μποδοσάκη αντιπροσωπεύει την αξία και τη σημασία της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ελλάδα! Μία διάκριση που με γέμισε υπερηφάνεια, συγκίνηση και χαρά!». Όπως προσθέτει «αποτελεί την επιτομή της σταδιοδρομίας μου, αναδεικνύοντας την πορεία μου από μαθήτρια ενός λυκείου της Αθήνας, ανένδοτη στο πάθος για τη μελέτη του διαστήματος έως τα έσχατα σύνορά του, στην ώριμη και έμπειρη ερευνήτρια του σήμερα».

Η Χρύσα Κουβελιώτου Η Χρύσα Κουβελιώτου

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης αναφέρει σχετικά με τη διάκριση: «Στην εποχή μας, χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ, να αναγνωριστεί η αξία της θεμελιακής επιστημονικής αναζήτησης. Η επένδυση στην έρευνα αιχμής είναι το κλειδί για να υπερβούμε τις μεγάλες προκλήσεις, και τους υπαρξιακούς κίνδυνους, που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει εφαρμοσμένη έρευνα, όταν δεν υπάρχει έρευνα για να εφαρμόσεις. Μπορεί το ελληνικό ερευνητικό οικοσύστημα να έχει καθοριστικό ρόλο σ’ αυτή την οικουμενική προσπάθεια; Μπορούμε, και έχουμε καταγράψει σημαντικές επιτυχίες. Το αποδεικνύουν οι επιστήμονες που κάνουν διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα στη χώρα. Θεωρώ ότι το Αριστείο Μποδοσάκη αναδεικνύει γενικότερα την ερευνητική δραστηριότητα, την επάρκεια και αριστεία της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, προβάλλοντας ουσιαστικά την «Άλλη Ελλάδα», που θέλουμε και μπορούμε να έχουμε!».

Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης Μποδοσάκη

Ο θεσμός του Αριστείου Μποδοσάκη

Σύμφωνα με την Πρόεδρο Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Αθηνά Δεσύπρη:

«Ο θεσμός του Αριστείου Μποδοσάκη αποσκοπεί στην προβολή διεθνώς καταξιωμένων Ελλήνων και Ελληνίδων επιστημόνων που αποτελούν γνήσια πρότυπα προς μίμηση και πηγή εξαιρετικής εθνικής υπερηφάνειας. Η διαδικασία επιλογής των βραβευόμενων από την Επιτροπή Αριστείων, η οποία αποτελείται από σημαντικούς ξένους επιστήμονες διεθνούς κύρους, επιβεβαίωσε εκ νέου την πίστη μας στην αξία του έργου των Ελλήνων επιστημόνων, καθώς ανέδειξε για μια ακόμη φορά τον πλούτο και το εύρος του.»

Ο θεσμός του Αριστείου Μποδοσάκη ξεκίνησε το 2002 και επανήλθε ανανεωμένος, 13 χρόνια μετά τις τελευταίες βραβεύσεις, με μια νέα Επιτροπή Αριστείων, αποτελούμενη από οκτώ επιστήμονες με τις υψηλότερες διακρίσεις στον τομέα τους παγκοσμίως, κάτοχοι Βραβείων Nobel, Spinoza και ACM Turing και εξέχοντα μέλη επιστημονικών ακαδημιών σε διεθνές επίπεδο και συγκεκριμένα τους Καθηγητές: Sir Richard Blundell, Arup Chakraborty, Daan Frenkel, Shaffi Goldwasser, Frank Grosveld, Paola Ricciardi-Castagnoli, Daniela Rus και Jean Tirole. Στην Επιτροπή Αριστείων συμμετέχουν ex officio η Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Αθηνά Δεσύπρη και ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Θεόδωρος Θεοδώρου, Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, (NAE).

Πλάνα από την εκδήλωση Μποδοσάκη

Εκτός από τους δύο βραβευόμενους με το Αριστείο Μποδοσάκη 2024, έως σήμερα επτά εξέχουσες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας έχουν βραβευθεί με το Αριστείο Μποδοσάκη για το εξαιρετικά σημαντικό έργο τους και συγκεκριμένα οι Καθηγητές Γεώργιος Χρούσος (2011), Χαράλαμπος Μουτσόπουλος (2011), Ευάγγελος Μουδριανάκης (2009), Δημήτρης Χριστοδούλου (2006), Αθανάσιος Φωκάς (2006), Κυριάκος Νικολάου (2004) και Ιωάννης Ηλιόπουλος (2002).

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη παραμένει προσηλωμένο στην αδιάκοπη και πολύπλευρη στήριξη της παραγωγής επιστημονικού έργου, με αφετηρία τη βαθιά πεποίθηση του ιδρυτή του, Πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη, για τα σημαντικά και ουσιώδη οφέλη που η επιστημονική αριστεία προσφέρει στο σύνολο της κοινωνίας.

Πλάνα από την εκδήλωση Μποδοσάκη

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων -Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.