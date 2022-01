Γιατί η ιδέα ότι ο κόσμος βρίσκεται σε απόλυτη παρακμή είναι τόσο επικίνδυνη

* Το άρθρο του καθηγητή Ιστορίας, συγγραφέα και διευθυντή στο Global History Lab του πανεπιστημίου Πρίνστον, Jeremy Adelmanis δημοσιεύτηκε στο Aeon. Τo Αeon, είναι διαδικτυακό περιοδικό, που θέτει μεγάλα ερωτήματα, αναζητώντας φρέσκες απαντήσεις και μια νέα οπτική στην κοινωνική πραγματικότητα, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Το NEWS 24/7 αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα μια ιστορία για όσους λατρεύουν την πρωτότυπη σκέψη πάνω σε παλιά και νέα ζητήματα.

Από όλες τις πλευρές, έρχεται το μήνυμα: ο κόσμος όπως τον ξέρουμε βρίσκεται στα πρόθυρα κάτι πολύ κακού. Από την Δεξιά, ακούμε ότι η "Δύση" και ο "Ιουδαιο-Χριστιανικός Πολιτισμός" βρίσκονται στη δαγκάνα των ξένων απίστων και των γηγενών, κουκουλοφόρων εξτρεμιστών. Η αριστερή παρακμιολογία διαδίδει φήμες για πραξικοπήματα, καθεστώτα επιτήρησης και την αναπόφευκτη – αν και απατηλή – κατάρρευση του καπιταλισμού. Για τον Βόλφγκανγκ Στρέεκ, τον προφητικό Γερμανό κοινωνιολόγο, είναι καπιταλισμός ή δημοκρατία. Όπως πολλές παρακμιολογικές στάσεις, ο Στρέεκ παρουσιάζει είτε το καθαρτήριο είτε τον παράδεισο. Όπως τόσοι πολλοί πριν από αυτόν, ο Στρέεκ επιμένει ότι έχουμε περάσει από τον προθάλαμο της κόλασης. "Πριν ο καπιταλισμός πάει στην κόλαση", ισχυρίζεται στο How Will Capitalism End? (2016), "στο άμεσο μέλλον θα κρεμαστεί στο κενό, νεκρός ή έτοιμος να πεθάνει από υπερβολική δόση του εαυτού του, αλλά ακόμα εκεί, καθώς κανείς δεν θα έχει τη δύναμη να απομακρύνει το αποσυντιθέμενο σώμα του".

Στην πραγματικότητα, η ιδέα της παρακμής είναι ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν τα άκρα της Αριστεράς και της Δεξιάς. Ο Τζούλιαν Ασάνζ, προσωποποίηση του αποκαλυπτικού λαϊκισμού, αποσπά τα εύσημα τόσο από τους νεοναζί όσο και από τους σταυροφόρους της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επεσήμανε σε έναν δημοσιογράφο πώς η αμερικανική δύναμη, πηγή των κακών του πλανήτη, ήταν σε παρακμή όπως η Ρώμη. "Αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή", ψιθύρισε χαμογελώντας, επαναλαμβάνοντας το σαν το μάντρα ενός εκδικητικού αγγέλου.

Η παρακμή της Ρώμης καραδοκεί ως προηγούμενο. Έτσι, οι ιστορικοί του κόσμου έχουν παίξει τον ρόλο τους ως καταστροφολόγοι. Την ίδια στιγμή που εκδόθηκε ο πρώτος τόμος του The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776) του Άγγλου ιστορικού Έντουαρντ Γκίμπον, οι Αμερικανοί άποικοι αποχαιρέτησαν τους άρχοντές τους. Κάποιοι το είδαν ως οιωνό. Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε τον ενδημισμό στη σύγχρονη εποχή. Η πιο διάσημη απόδοση ήταν το The Decline of the West (1918) του Γερμανού ιστορικού Όσβαλντ Σπρένγκλερ. Η σφαγή της Φλάνδρας και η πανδημία γρίπης του 1918 – η οποία αφάνισε έως και το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού – έκαναν το The Decline of the West περισσότερο από επίκαιρο. Ο Σπένγκλερ πρόσθεσε μια περιστροφή: προέβλεψε ότι, μέχρι το τέλος του αιώνα, ο δυτικός πολιτισμός θα χρειαζόταν έναν παντοδύναμο αξιωματούχο για να τον σώσει, μια ιδέα που οι αυταρχικοί έχουν εκμεταλλευτεί με επαναλαμβανόμενη χαρά έκτοτε.

Είναι σχεδόν μέρος της σύγχρονης κατάστασης να περιμένουμε ότι το πάρτι θα τελειώσει νωρίτερα παρά αργότερα. Αυτό που διαφέρει είναι πώς θα έρθει το τέλος. Θα είναι ένας βιβλικός κατακλυσμός, ένας μεγάλος ισοπεδωτής; Ή μήπως θα είναι πιο σταδιακό, όπως η πείνα των Μαλθουσιανών ή μια ηθικολογική ύφεση;

Η παρακμιακή μας εποχή είναι αξιοσημείωτη με έναν σημαντικό τρόπο. Δεν είναι μόνο οι Δυτικοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Χάρη στην παγκοσμιοποίηση, είναι και ο υπόλοιπος κόσμος. Στην πραγματικότητα, είμαστε όλοι, ως είδος, σε αυτή τη δύσκολη θέση. Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού μας και η κλιματική αλλαγή έχουν εξασφαλίσει ότι είμαστε σίγουρα πριν από μια έκτη μαζική εξαφάνιση. Θα πρέπει να ανησυχούμε λιγότερο για τον τρόπο ζωής μας και περισσότερο για την ίδια τη ζωή.

Οι παρακμισμοί μοιράζονται κάποια χαρακτηριστικά. Έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα σε περιόδους αναταραχής και αβεβαιότητας. Είναι επίσης επιρρεπείς στο να πιστεύουν ότι οι κύκλοι της κόλασης μπορούν να αποφευχθούν μόνο με μια μεγάλη κάθαρση ή μια μεγάλη χαρισματική φιγούρα.

Αλλά κυρίως: αγνοούν σημάδια βελτίωσης που δείχνουν λιγότερο δραστικούς τρόπους εξόδου από το πρόβλημα. Οι παρακμιστές έχουν ένα μεγάλο τυφλό σημείο επειδή τους ελκύουν τολμηρές, ολοκληρωμένες, συνολικά εναλλακτικές λύσεις αντί του μονότονου γκρίζου των μετριοπαθών λύσεων. Γιατί να πας μερικώς και αποσπασματικά όταν μπορείς να ανατρέψεις όλο το σύστημα;

Οι παρακμιστές ισχυρίζονται ότι βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Τα πορτρέτα τους είναι μεγαλεπήβολα, υποκειμενικά, συνολικά. Σκεφτείτε ένα από τα μπεστ σέλερ όλων των εποχών, το The Limits to Growth (1972) της Λέσχης της Ρώμης. Με περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα που πωλήθηκαν σε 30 γλώσσες, αυτή η "μελέτη για το αδιέξοδο της ανθρωπότητας" έδωσε στους ανήσυχους αναγνώστες ένα πορτρέτο της κατάρρευσης, χαρτογραφημένο με θλιβερή σιγουριά για τους "βρόχους ανάδρασης" και τις "αλληλεπιδράσεις". Στην πραγματικότητα, μοιραζόταν πολλά κοινά με τον καλό αιδεσιμότατο Τόμας Μάλθους, συμπεριλαμβανομένης της εμμονής με τις φθίνουσες αποδόσεις. Εμμονικός με την παρακμή της καλλιεργήσιμης γης, ο Μάλθους δεν μπορούσε να δει πηγές αυξανόμενων αποδόσεων – τουλάχιστον όχι στην αρχή. Μερικοί από τους φίλους του τελικά τον έπεισαν ότι οι μηχανές και η αποικιοκρατία έλυσαν το πρόβλημα του πολύ λίγου φαγητού για πάρα πολλά στόματα. Οι μεταγενέστερες εκδόσεις του δικού του Essay on the Principle of Population (1798) πέρασαν από συστροφές για να το καταλάβουν αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, οι αναλυτές συστημάτων στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης προσομοίωσαν ολόκληρο τον κόσμο, αλλά δεν μπορούσαν να εισαγάγουν μικρές εικόνες εφευρετικότητας, επίλυσης προβλημάτων και προσαρμογής – κάποια από τα οποία είχαν το στρεβλό αποτέλεσμα να ξεκλειδώσουν τόσες περισσότερες πηγές άνθρακα που θα άρχιζαν να ψήνουν τον πλανήτη αρκετές γενιές αργότερα!

Μια αντίθετη φωνή στη δεκαετία του 1970 ήταν αυτή του Άλμπερτ Ο. Χίρσμαν. Ανησυχούσε για το δέλεαρ του πεσιμισμού. Οι τρομερές προβλέψεις, προειδοποίησε, μπορούν να κάνουν τους παρατηρητές της μεγάλης εικόνας να κλείσουν τα μάτια σε αντισταθμιστικές δυνάμεις, θετικές ιστορίες και ίχνη λύσεων. Υπάρχει λόγος γιατί: οι παρακμιστές μπερδεύουν τα αυξανόμενα βάσανα της αλλαγής με τα σημάδια του τέλους ολόκληρων συστημάτων. Ο παρακμιστής δεν πιάνει την πιθανότητα ότι πίσω από τους παλιούς τρόπους συρρίκνωσης μπορεί να υπάρχουν νέοι που βρίσκονται μέσα τους.

Γιατί η γοητεία του παρακμισμού, αν η ιστορία σπάνια συμμορφώνεται με τις προβλέψεις; Για τον Χίρσμαν, ήταν ανιχνεύσιμος σε ένα προφητικό ύφος, ένα ύφος που απευθύνεται σε διανοούμενους που έλκονται από "φονταμενταλιστικές" εξηγήσεις και που προτιμούν να επισημαίνουν δυσεπίλυτα αίτια κοινωνικών προβλημάτων. Για τους επαναστάτες, αυτό που αναμένει είναι μια ουτοπική εναλλακτική. Για τους αντιδραστικούς, αυτό που υπάρχει στην αναμονή είναι δυστοπία. Το αποτέλεσμα είναι ένας "ανταγωνιστικός" τρόπος σκέψης, μια πεποίθηση ότι η ιστορία μεταβάλλεται από το ένα μεγάλο, ενοποιημένο, καθολικό σύστημα σε άλλο. Σε σύγκριση με μέτριες προόδους, συμβιβασμούς και παραχωρήσεις – πόσο βαρετό! – το υπέροχο όραμα μιας πλήρους αναμόρφωσης έχει τόσο μεγάλη γοητεία.

Η προτίμηση στο τολμηρό και το μεγάλο έχει κινδύνους. Η αδυναμία να δει κανείς απροειδοποίητα επιτεύγματα και ελπιδοφόρα σημάδια σε μια φρενίτιδα για γενική αναδιαμόρφωση μπορεί συχνά να αποφέρει περισσότερη καταστροφή από το οικοδόμημα. Ο Χίρσμαν είχε δει το τίμημα του παρακμισμού στο παρελθόν. Μεγαλώνοντας στη Βαϊμάρη της Γερμανίας, είδε τη χώρα του να πέφτει θύμα μιας "ιδεολογικής παγίδας" και να οδεύει στα άκρα στις αρχές της δεκαετίας του 1930, καθώς κομμουνιστές και φασίστες συμφώνησαν να γκρεμίσουν τη δημοκρατία επιδιώκοντας τις αντίπαλες ουτοπίες τους – ενώ διαφωνούσαν σε οτιδήποτε άλλο.

Δεκαετίες αργότερα, ο Χίρσμαν παρατήρησε πώς οι Λατινοαμερικανοί απελπίζονταν για τις προοπτικές για δημοκρατική μεταρρύθμιση. Η διολίσθησή τους σε αυτό που ονόμασε "fracasomanía" – την τάση να βλέπουμε αποτυχίες παντού – διέλυσε πραγματικές, σταδιακές προόδους και επιτεύγματα που δεν ανταποκρίνονταν στις υψηλές προσδοκίες. Και ο λόγος που υστερούσαν ήταν επειδή η παρακμή της Λατινικής Αμερικής είχε συνεπάρει τον δημοκρατικό ρεφορμισμό. Το αποτέλεσμα ήταν να πιστέψουν περισσότερο σε ολοένα και πιο ακραίες απόψεις και στους πειρασμούς της άμεσης δράσης. Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες εντάχθηκαν στις τάξεις των ανταρτών πόλεων. Στο άλλο άκρο του φάσματος, οι Αργεντινοί αντιδραστικοί θρήνησαν για το τέλος του δυτικού πολιτισμού και στράφηκαν σε παραστρατιωτικά τάγματα θανάτου. Όταν ήρθε τελικά το πραξικόπημα τον Μάρτιο του 1976, η στρατιωτική χούντα αυτοβαφτίστηκε ως "διαδικασία εθνικής αναδιοργάνωσης". Καθώς οι στενοί φίλοι κρύφτηκαν ή τράπηκαν σε φυγή, ο Χίρσμαν ένιωσε το ξαφνικό αίσθημα του déjà vu. Άρχισε να βλέπει εφιάλτες για τις ιδεολογικές παγίδες της νιότης του. Όταν οι Γερμανοί εκδότες του ζήτησαν να γράψει έναν ειδικό πρόλογο στη γερμανική μετάφραση του κλασικού του Exit, Voice, and Loyalty (1970), οι αναμνήσεις από το Βερολίνο του 1933 επανήλθαν καταιγιστικά.

Το πρόβλημα με τον παρακμισμό είναι ότι επιβεβαιώνει τις αρετές των υψηλότερων, αδύνατων λύσεών μας σε θεμελιώδη προβλήματα. Επιβεβαιώνει επίσης τις απογοητεύσεις που τρέφουμε για τις αλλαγές που έχουμε κάνει στην πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν βαθιά ριζωμένα προβλήματα. Αλλά βλέποντάς τα ως απόδειξη αναπόφευκτου τέλους μπορεί να εξαθλιώσουν τη φαντασία μας παρασύροντάς μας στις σειρήνες είτε της ολοκληρωτικής αλλαγής είτε της μοιρολατρίας.