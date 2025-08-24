Σήμερα εκτοξεύεται εκ νέου ο πιο ισχυρός πύραυλος – Οι ανησυχίες των ειδικών

Το Starship εκτοξεύεται ξανά παρά τις αποτυχημένες δοκιμαστικές πτήσεις του. Ο στόχος της σημερινής δοκιμής και οι προκλήσεις.

Η SpaceX ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ξανά τον Starship, τον ισχυρότερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ, παρά τις συνεχείς αποτυχίες και τις αντιδράσεις από κυβερνήσεις και ειδικούς.

Η δοκιμαστική πτήση, που φέρει την ονομασία Flight 10, έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής (24/8, τοπική ώρα) από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Νότιο Τέξας και θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση, η οποία θα ξεκινήσει μισή ώρα πριν από την απογείωση.

Ένα ιστορικό γεμάτο εκρήξεις

Το τρέχον μοντέλο του Starship έχει προκαλέσει πολλαπλές κρίσεις στη SpaceX. Από τον Ιανουάριο, οπότε και παρουσιάστηκε η νέα γενιά Starship, δύο εκρήξεις σημειώθηκαν πάνω από κατοικημένα νησιά ανατολικά της Φλόριντα. Συντρίμμια έπεσαν σε δρόμους στα Τερκς και Κέικος και ξεβράστηκαν στις ακτές των Μπαχαμών.

Τον Μάιο, άλλη δοκιμαστική πτήση βγήκε εκτός ελέγχου, ενώ τον Ιούνιο ένας άλλος πύραυλος εξερράγη σε δοκιμαστική βάση στο Τέξας, προκαλώντας ζημιές στις ίδιες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Οι εν λόγω αποτυχίες οδήγησαν το Μεξικό να απειλήσει με νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας για τα αναφερόμενα συντρίμμια στις ακτές του και γύρω από αυτές ενώ η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε επίσης σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη ότι «συνεργάζεται στενά με εταίρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την προστασία της ασφάλειας» των υπερπόντιων εδαφών της, συμπεριλαμβανομένων των Τερκς και Κάικος.

A SpaceX Falcon 9 rocket, carrying a Dragon capsule with a U.S.-Japanese-Russian crew of four, lifts off from Kennedy Space Center's Launch Pad 39-A in Cape Canaveral , Fla., on Friday, Aug. 1, 2025. (AP Photo/Chris O'Meara)

Η σειρά ατυχημάτων φέτος έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των ειδικών στις διαστημικές πτήσεις, οι οποίοι τονίζουν ότι για τις ΗΠΑ διακυβεύονται πολλά από την τελική επιτυχία του Starship, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων τους να στείλουν ξανά ανθρώπους στη Σελήνη ήδη από το 2027.

Και αυτή η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη.

«Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα καταλήξει αυτό», δήλωσε ο Γκάρετ Ράισμαν, πρώην αστροναύτης της NASA και σύμβουλος της SpaceX, ο οποίος είναι Καθηγητής Αστροναυπηγικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας.

“Ίσως τελικά να μην λειτουργήσει ποτέ. Ίσως όμως να φέρει επανάσταση σε όλο το μέλλον της διαστημικής δραστηριότητας — αλλά και της γεωπολιτικής”, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θέλουν μέσω του Starship να δείξουν την τεχνολογική τους υπεροχή απέναντι στην Κίνα, στον νέο διαστημικό αγώνα.

Παρά τα προβλήματα, νέο «πράσινο φως»

Η SpaceX δήλωσε ότι εφάρμοσε αλλαγές στο σύστημα Starship που έχει προγραμματιστεί να πετάξει την Κυριακή (24/8), σε απάντηση στην τελευταία εν πτήσει βλάβη τον Μάιο.

Οι αλλαγές στις οποίες αναφέρεται περιλαμβάνουν προσαρμογές σε ένα εξάρτημα που ονομάζεται διαχύτης καυσίμου, το οποίο η εταιρεία πιστεύει ότι δυσλειτουργούσε κατά την τελευταία πτήση, προκαλώντας υψηλότερη από την αναμενόμενη πίεση στον κώνο της μύτης του Starship. Πιθανότατα, αυτό ήταν που προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του οχήματος, σύμφωνα με μια τεχνική επισκόπηση που δημοσίευσε η SpaceX την περασμένη εβδομάδα.

Παρά τη σειρά πρόσφατων προβλημάτων, όμως, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) — η οποία αδειοδοτεί τις εμπορικές εκτοξεύσεις πυραύλων — δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ολοκλήρωσε την έρευνά της για το τελευταίο ατύχημα της SpaceX και ενέκρινε τα σχέδια της εταιρείας να πετάξει την αποστολή της Κυριακής.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η FAA έχει ως αποκλειστικό καθήκον να διασφαλίζει ότι οι εταιρείες εμπορικών πυραύλων δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια περιουσία ή την ασφάλεια των περαστικών.

«Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές σε δημόσια περιουσία. Η FAA επέβλεψε και αποδέχτηκε τα ευρήματα της έρευνας υπό την ηγεσία της SpaceX», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της στις 15 Αυγούστου. «Η SpaceX εντόπισε διορθωτικές ενέργειες για την αποτροπή επανάληψης του συμβάντος».

Ο αγώνας με τον χρόνο

Στην τελευταία της ενημέρωση, η SpaceX ξεκαθάρισε ότι η τρέχουσα έκδοση του Starship, που έχει παρουσιάσει τόσα προβλήματα, θα αποσυρθεί σύντομα.

«Απομένουν δύο ακόμη πτήσεις με την παρούσα γενιά, καθεμία με στόχους δοκιμών που έχουν σχεδιαστεί για να διευρύνουν τις δυνατότητες του οχήματος», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδιάζει μεγαλύτερες και πιο φιλόδοξες εκδόσεις του πυραύλου, ικανές να μεταφέρουν ακόμη περισσότερο καύσιμο.

Ο Ίλον Μασκ EPA/SAUL LOEB / POOL

Όλα δείχνουν ότι η εταιρεία θα προχωρήσει στη νέα εκδοχή του Starship — ήδη υπερδιπλάσιας ισχύος σε σχέση με τους πυραύλους της NASA που μετέφεραν ανθρώπους στη Σελήνη με το πρόγραμμα Apollo — ανεξάρτητα από το αν τα σημερινά δοκιμαστικά μοντέλα καταφέρουν ποτέ μια απόλυτα επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση.

«Είναι πολύ πιθανό μια μεγαλύτερη αναβάθμιση να λύσει το σημερινό πρόβλημα», σχολίασε ο καθηγητής Γκάρετ Ράισμαν. «Όμως θα μπορούσε εξίσου να φέρει και νέα — ποτέ δεν ξέρεις».

Την ίδια ώρα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα για να διευκολύνει τη SpaceX στην προσπάθειά της να επιταχύνει τις δοκιμές.

Τον Μάιο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ενέκρινε έως και 25 εκτοξεύσεις Starship τον χρόνο από το Τέξας — από μόλις πέντε που επιτρεπόταν μέχρι τότε.

Και νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ —παρά τη δημόσια σύγκρουσή του με τον Μασκ τον Ιούνιο— υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που περιορίζει τα ρυθμιστικά εμπόδια στις ιδιωτικές διαστημικές δραστηριότητες, ακόμη και σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές αξιολογήσεις.

Το διακύβευμα, πάντως, αυξάνεται με κάθε νέα δοκιμή. Ο Μασκ θέλει να στείλει ένα Starship με μη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη με την πρώτη ευκαιρία το 2026, ενώ η NASA σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το διαστημικό σκάφος για να μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη ήδη από το 2027, στο πλαίσιο συμβολαίου ύψους 2,9 δισ. δολαρίων.

«Ποντάραμε στο Starship», δήλωσε η Τζάνετ Πέτρο, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια διοικήτρια της NASA μέχρι τον Ιούλιο. «Η SpaceX είχε μια δύσκολη χρονιά, αλλά παραμένει μια εξαιρετικά δυναμική και φιλόδοξη εταιρεία». Η ίδια εξέφρασε «πλήρη εμπιστοσύνη» ότι ο σχεδιασμός του Starship θα βελτιωθεί και το όχημα θα τεθεί τελικά σε λειτουργία.

Ο μεγαπύραυλος Starship της SpaceX πραγματοποιεί δοκιμαστική πτήση από το Starbase, στο Τέξας, την Τρίτη 27 Μαΐου 2025. (φωτογραφία αρχείου) (AP Photo/Eric Gay)

Ο Ράισμαν, πρώην σύμβουλος της SpaceX, εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός: «Η SpaceX έχει βάλει τα πάντα στο Starship. Δαπανούν τεράστια ποσά και πόρους για την ανάπτυξή του… αλλά κάποια στιγμή οι νόμοι της οικονομίας συνεχίζουν να ισχύουν».

Παρά τα ρίσκα, η SpaceX παραμένει προσηλωμένη στη φιλοσοφία της «γρήγορης επαναληπτικής ανάπτυξης», όπου κάθε αποτυχία θεωρείται βήμα προόδου. Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της: «Κάθε μάθημα που παίρνουμε, είτε από πτήσεις είτε από δοκιμές εδάφους, τροφοδοτεί άμεσα το σχεδιασμό της επόμενης γενιάς Starship και Super Heavy».

Η σημερινή εκτόξευση

Στη δοκιμαστική πτήση της Κυριακής, το κάτω τμήμα Super Heavy θα επιχειρήσει ελεγχόμενη πτώση στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το επάνω μέρος του σκάφους θα προσπαθήσει να αναπτύξει οκτώ «εικονικούς δορυφόρους» και να επανεκκινήσει κινητήρα στο διάστημα — στόχοι που απέτυχαν στις προηγούμενες τρεις αποστολές.

Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιχειρήσει την εντυπωσιακή «προσγείωση με chopsticks» κατά την οποία ο πυραυλοκίνητος πύραυλος επιστρέφει στους βραχίονες του πύργου από τον οποίο εκτοξεύτηκε, αλλά θα επικεντρωθεί σε δοκιμές ορίων για τη συλλογή δεδομένων.