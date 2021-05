Υπάρχει όριο στην αισιοδοξία σχετικά με την κλιματική αλλαγή;

* Το άρθρο της υποψήφιας διδάκτορος φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ στο Τενεσί , Fiacha Heneghan δημοσιεύτηκε στο Aeon. Τo Αeon, είναι διαδικτυακό περιοδικό, που θέτει μεγάλα ερωτήματα, αναζητώντας φρέσκες απαντήσεις και μια νέα οπτική στην κοινωνική πραγματικότητα, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό. Το NEWS 24/7 θα αναδημοσιεύει κάθε εβδομάδα μια ιστορία για όσους λατρεύουν την πρωτότυπη σκέψη πάνω σε παλιά και νέα ζητήματα.

ADVERTISING

"Είμαστε καταδικασμένοι": μια συνηθισμένη επωδός σε χαλαρή συνομιλία σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Σηματοδοτεί μια συνειδητοποίηση ότι δεν μπορούμε, απολύτως, να αποτρέψουμε την κλιματική αλλαγή. Είναι ήδη εδώ. Το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι να ελαχιστοποιήσουμε την κλιματική αλλαγή διατηρώντας τις παγκόσμιες μέσες μεταβολές θερμοκρασίας σε λιγότερο από 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, προκειμένου να αποφευχθούν οι συνέπειες στον παγκόσμιο πολιτισμό. Είναι ακόμη φυσικά δυνατό, λέει η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή σε μια ειδική έκθεση του 2018 - αλλά "η πραγματοποίηση του 1,5°C θα απαιτούσε γρήγορες και συστημικές αλλαγές σε πρωτοφανείς κλίμακες".

Πέρα από τη φυσική δυνατότητα, ο παρατηρητικός και ενημερωμένος απλός κόσμος μπορεί να συγχωρήσει τις αμφιβολίες του σχετικά με το ζήτημα της πολιτικής δυνατότητας. Ποιο θα πρέπει να είναι το μήνυμα από τον επιστήμονα του κλίματος, τον ακτιβιστή του περιβάλλοντος, τον ευσυνείδητο πολιτικό, τον ένθερμο διοργανωτή - εκείνους που φοβούνται αλλά δεσμεύτηκαν να αφαιρέσουν όλα τα εμπόδια; Είναι το μοναδικό πιο σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα των ανθρώπων που ανησυχεί για το κλίμα. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Ξέρουμε τι να κάνουμε. Το υπόλοιπο ερώτημα είναι πώς να πείσουμε τους εαυτούς μας να το κάνουν.

Πιστεύω ότι είμαστε μάρτυρες της εμφάνισης δύο ειδών αντιδράσεων. Ένα στρατόπεδο - ας αποκαλέσουμε τα μέλη του "οι αισιόδοξοι" - πιστεύει ότι πρωτίστως στο μυαλό μας πρέπει να είναι η αυστηρή δυνατότητα να ξεπεράσουμε την πρόκληση που θα ακολουθήσει. Ναι, είναι επίσης πιθανό να αποτύχουμε, αλλά γιατί να το σκεφτούμε αυτό; Η αμφιβολία είναι να διακινδυνεύσετε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ο Γουίλιαμ Τζέιμς κατέγραψε την ουσία αυτής της σκέψης στη διάλεξή του "The Will to Believe" (1896): περιστασιακά, όταν αντιμετωπίζεις ένα σάλτο μορτάλε (ή ένα κρίσιμο βήμα), "η πίστη δημιουργεί τη δική της επαλήθευση" στην οποία η αμφιβολία θα προκαλούσε σε κάποιον την απώλεια του στηρίγματός του.

Εκείνοι στο άλλο στρατόπεδο, οι "απαισιόδοξοι", υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αποφεύγεται η αποδοχή της πιθανότητας, ίσως της αποτυχίας. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε πολύ καλά να ανοίξει νέους δρόμους για προβληματισμό. Στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής, μπορεί, για παράδειγμα, να προτείνει μεγαλύτερη έμφαση στην προσαρμογή παράλληλα με τον μετριασμό. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τα γεγονότα, και η πορεία προς τα γεγονότα οδηγεί σε αποδείξεις και όχι σε πίστη. Ορισμένα κενά είναι πολύ μεγάλα για να ξεπεραστούν, παρά την πίστη, και ο μόνος τρόπος για τον εντοπισμό περιπτώσεων τέτοιων κενών είναι να κοιτάξετε πριν από το άλμα.

Στα άκρα αυτών των στρατοπέδων υπάρχει έντονη δυσπιστία για όσους είναι αντίθετοι. Ορισμένοι από τους αισιόδοξους εξαπολύουν κατηγορίες για εξοντωτική μοιρολατρία και ακόμη και κρυπτοαρνητισμό στους απαισιόδοξους: αν είναι πολύ αργά για να πετύχεις, γιατί να κάνεις κάτι; Στα άκρα του απαισιόδοξου στρατοπέδου, κυκλοφορεί η υποψία ότι οι αισιόδοξοι υπονομεύουν σκόπιμα τη βαρύτητα της κλιματικής αλλαγής: ο αισιόδοξος είναι ένα είδος εσωτερικού κλίματος που φοβάται τις επιπτώσεις της αλήθειας στις μάζες.

Ας παραμερίσουμε αυτά τα άκρα ως καρικατούρες. Τόσο οι αισιόδοξοι όσο και οι απαισιόδοξοι τείνουν να συμφωνούν στη συνταγή: άμεση και δραστική δράση. Αλλά οι λόγοι που προσφέρονται για τη συνταγή φυσικά διαφέρουν ανάλογα με τις προσδοκίες της επιτυχίας. Ο αισιόδοξος βρίσκει διέξοδο ειδικά στο προσωπικό μας συμφέρον όταν "πωλεί" τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Το να παρουσιάζω ένα αισιόδοξο μήνυμα για την κλιματική αλλαγή με την έννοια που εννοώ εδώ είναι να υποστηρίξω ότι ο καθένας μας αντιμετωπίζει μια επιλογή. Μπορούμε είτε να συνεχίσουμε ταχέως στην επιδίωξή μας για βραχυπρόθεσμο οικονομικό κέρδος, υποβιβάζοντας τα οικοσυστήματα που μας στηρίζουν, δηλητηριάζοντας τον αέρα και το νερό μας, και τελικά αντιμετωπίζοντας μια υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής. Ή μπορούμε να αγκαλιάσουμε ένα λαμπρό και βιώσιμο μέλλον. Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζεται, είναι ουσιαστικά κερδοφόρος. Προτάσεις όπως η Πράσινη Νέα Συμφωνία (GND) παρουσιάζονται συχνά ως συνετές επενδύσεις που υπόσχονται αποδόσεις. Εν τω μεταξύ, μια έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Προσαρμογή μάς προειδοποιεί ότι, παρόλο που απαιτείται μια επένδυση τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποφυγή του "κλιματικού απαρτχάιντ", το οικονομικό κόστος του να μην κάνουμε τίποτα θα ήταν μεγαλύτερο. Η κλιματική δικαιοσύνη θα μας εξοικονομήσει χρήματα. Κάτω από αυτό το παράδειγμα ανταλλαγής μηνυμάτων, η συγκεκριμένη περιβαλλοντική διάσταση μπορεί σχεδόν να εγκαταλειφθεί εντελώς. Το θέμα είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους.

Αυτό το είδος πράσινης προώθησης έχει ελάχιστη απήχηση σε εκείνους που, όπως ο Ιταλός μαρξιστής Αντόνιο Γκράμσι, προσυπογράφουν "απαισιοδοξία της διάνοιας, αισιοδοξία της θέλησης". Περιμένετε να αποτύχετε, λέει ο απαισιόδοξος, δοκιμάστε ούτως ή άλλως. Μα γιατί; Η έκκληση για απόδοση της επένδυσης χάνει την αποτελεσματικότητά της σε αντίστροφη αναλογία με την πιθανότητα επιτυχίας. Οι απαισιόδοξοι πρέπει να κάνουν ένα διαφορετικό είδος έκκλησης. Ελλείψει ενός ρεαλιστικά αναμενόμενου εξωγενούς οφέλους, μένει να επιμείνουν στην εγγενή επιλογή μιας συγκεκριμένης δράσης. Όπως το έθεσε ο Αμερικανός μυθιστοριογράφος Τζόναθαν Φράνζεν σε ένα πρόσφατο (και άσχημα δεχόμενο) άρθρο στο New Yorker σχετικά με την ερώτηση, η δράση για να σταματήσει η κλιματική αλλαγή "αξίζει να ακολουθηθεί ακόμα κι αν δεν έχει κανένα αποτέλεσμα".

Η σωστή δράση από μόνη της συνδέεται συνήθως με τον Ιμμάνουελ Καντ. Υποστήριξε ότι ο ανθρώπινος πρακτικός λόγος ασχολείται με επιτακτικές απαιτήσεις ή κανόνες. Κάθε φορά που σκεφτόμαστε τι να κάνουμε, χρησιμοποιούμε διάφορες συνταγές για δράση. Αν θέλω να πάω στη δουλειά εγκαίρως, πρέπει να ρυθμίσω το ξυπνητήρι μου. Οι περισσότερες από τις καθημερινές μας υποχρεώσεις είναι υποθετικές: παίρνουν μια δομή "αν-τότε", στις οποίες ένα προγενέστερο "αν" αντικαθιστά την αναγκαιότητα του επακόλουθου "τότε". Εάν είμαι αδιάφορος να πάω στη δουλειά εγκαίρως, δεν χρειάζεται να βάλω ξυπνητήρι. Ο κανόνας ισχύει για μένα μόνο υποθετικά. Όμως, υποστηρίζει ο Καντ, ορισμένοι κανόνες ισχύουν για μένα - σε όλους με πρακτικό λόγο - ανεξάρτητα από την προσωπική προτίμηση. Αυτοί οι κανόνες, του σωστού και του λάθους, επιβάλλονται κατηγορηματικά, όχι υποθετικά. Ως εκ τούτου, βρίσκομαι στο πεδίο εφαρμογής τους. Ανεξάρτητα από το αν είμαι αδιάφορος για την ανθρώπινη ευημερία ή συμφορά, παραμένει το θέμα ότι δεν πρέπει να πω ψέμματα, να εξαπατήσω, να κλέψω και να σκοτώσω.

Αντιπαραβάλλετε αυτήν την άποψη με την συνεπειοκρατία. Ο συνεπειοκράτης πιστεύει ότι το σωστό και το λάθος είναι θέμα των συνεπειών των πράξεων και όχι του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους. Αν και οι οπαδοί του Καντιανισμού και οι συνεπειοκράτες συμφωνούν συχνά σε συγκεκριμένες συνταγές, προσφέρουν διαφορετικούς λόγους. Όταν ένας συνεπειοκράτης υποστηρίζει ότι η δικαιοσύνη αξίζει να επιδιώκεται μόνο στο βαθμό που παράγει καλά αποτελέσματα, ένας οπαδός του Καντ πιστεύει ότι η δικαιοσύνη είναι πολύτιμη από μόνη της και ότι είμαστε υπό τη δικαιοσύνη ακόμα και όταν είναι άχρηστη. Αλλά οι συνεπειοκράτες πιστεύουν ότι μια ηθική εντολή είναι απλά ένα άλλο είδος υποθετικής υποχρέωσης.

Η πιο ενδιαφέρουσα διαφορά - ίσως η πηγή μεγάλης αμοιβαίας δυσπιστίας - μεταξύ των αισιόδοξων και των απαισιόδοξων είναι ότι οι πρώτοι τείνουν να είναι συνεπειοκράτες και οι τελευταίοι τείνουν να είναι οπαδοί του Καντιανισμού σχετικά με την ανάγκη για κλιματική δράση. Πόσοι από τους αισιόδοξους θα ήταν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για μείωση, ακόμη κι αν σχεδόν σίγουρα δεν θα είναι αρκετό για να αποτρέψουμε καταστροφικές επιπτώσεις; Τι γίνεται αν αποδειχθεί ότι το ΑΕΠ θα στοιχίσει τελικά την οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα; Τι γίνεται αν το κλιματικό απαρτχάιντ είναι οικονομικά και πολιτικά χρήσιμο για τις πλούσιες χώρες; Εδώ ο απαισιόδοξος οπαδός του Καντιανισμού έχει μια έτοιμη απάντηση: ό,τι συμβαίνει με τον ασταθές εξορυκτικό καπιταλισμό, με το κλιματικό απαρτχάιντ, με το να μην κάνεις τίποτα, δεν είναι, κυρίως, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο ΑΕΠ. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης.

Ας υποθέσουμε ότι οι δυσοίωνες τάσεις συνεχίζονται, δηλαδή ότι τα παράθυρά μας για δράση συνεχίζουν να συρρικνώνονται, εάν η απαιτούμενη κλίμακα αλλαγής συνεχίσει να γίνεται αδικαιολόγητα μεγάλη καθώς συνεχίζουμε να διοχετεύουμε άσκοπα διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να περιμένουμε τη μετάβαση από τον κλιματικό συνεπειοκράτη στον κλιματικό Καντιανισμό; Οι κλιματικοί συνεπειοκράτες θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν αυτό το μικρό αλλά σημαντικό προσδιορισμό, "ακόμη και αν είναι αποκαρδιωτικός", στις συστάσεις τους; Οι διαφωνίες μεταξύ των συνεπειοκρατών και των Καντιανών εκτείνονται πέρα ​​από τις μεταηθικές τους διαισθήσεις, στις πραγματιστικές τους. Ο συνεπειοκράτης έχει μια υποψία για την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένης ηθικής προτροπής. Αυτή η υποψία είναι η πηγή μιας δημοφιλούς κριτικής για την ηθική του Καντ, δηλαδή, ότι στηρίζεται στην αρχή της Πολυάννας ότι εμείς οι θνητοί έχουμε την ικανότητα για αδιάφορη ηθική δράση.

Ο Καντ παίρνει στα σοβαρά την ανησυχία. Το θέμα του ηθικού κινήτρου επαναλαμβάνεται στα γραπτά του, αλλά καταλήγει στο αντίθετο συμπέρασμα από τους κριτικούς του. Πολλοί, πιστεύει, θα ξεσηκωθούν στην περίπτωση που οι ηθικές τους υποχρεώσεις τους παρουσιάζονται αυστηρά και χωρίς να απευθύνονται στο συμφέρον τους. "Καμία ιδέα", υποστηρίζει στο Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785), "δεν ανυψώνει το ανθρώπινο μυαλό και το ζωντανεύει ακόμη και στην έμπνευση, όπως αυτή μιας αμιγώς ηθικής διάθεσης, σεβασμού του καθήκοντος πάνω απ' όλα, να παλεύει με τα αμέτρητα δεινά της ζωής και ακόμη και με τις πιο σαγηνευτικές της γοητείες, και όμως να τα ξεπερνά".

Ίσως αυτή τη στιγμή έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε στρατηγική για τα μηνύματά μας. Δεν είναι ακόμη σαφές ότι το χειρότερο θα συμβεί, και ότι δεν μπορούμε, όπου είναι εύλογο και αποτελεσματικό, να τονίσουμε τις πιθανές επιπτώσεις του μετριασμού. Εκτός αυτού, διαφορετικές στρατηγικές ανταλλαγής μηνυμάτων μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικές σε διαφορετικά άτομα. Αλλά αν ο απαισιόδοξος κάποια μέρα γίνει πολύ πειστικός για να τον αγνοήσουμε, μας βοηθά να έχουμε ένα ακόμη χαρτί για να παίξουμε. Η ηθική προτροπή, υποστηρίζει ο οπαδός του Καντ, είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά της μοιρολατρίας. Είναι ο λόγος μας για να κάνουμε το σωστό ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε την καταστροφή, όταν αποτυγχάνουν όλοι οι άλλοι λόγοι. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα αποτύχουν.