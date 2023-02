All we need is love: Η Βίκος πρωταγωνιστεί στο πιο γλυκό φεστιβάλ, αφιερωμένο στη σοκολάτα

Η μεγαλύτερη θεματική έκθεση στην Ελλάδα για τη σοκολάτα πραγματοποιείται έως τις 14 Φεβρουαρίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.

Το 4ο Chocolate Fest είναι γεγονός, και η Βίκος Α.Ε. συμμετέχει ως χορηγός, δροσίζοντας με το φυσικό μεταλλικό νερό και τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά της όλους τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Η πιο γλυκιά γιορτή, και η μεγαλύτερη θεματική έκθεση στην Ελλάδα γύρω από τη σοκολάτα, πραγματοποιείται για ακόμα μία χρονιά, από 10-14 Φεβρουαρίου, στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Εκεί, διάσημοι pastry chefs, καθώς και μερικά από τα μεγαλύτερα ζαχαροπλαστεία ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο μία αξέχαστη εμπειρία για όλους τους επισκέπτες, με παράλληλες δράσεις, μαγειρικά σεμινάρια και live cooking. Ένα πενθήμερο αποκλειστικά αφιερωμένο, στην απόλαυση και στην αγάπη!

