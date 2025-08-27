Αλλάζει ο Ρέντης με την επένδυση της Σκλαβενίτης

Ο όμιλος έχει επίσης επενδύσει σε παράπλευρες αναπτύξεις της Premia Properties, συντελώντας σε ένα νέο ιδεατό συγκρότημα λιανικής και αναψυχής.

Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την αλλαγή χρήσης και ανάπλασης της πρώην βιομηχανίας Πίτσος στο Ρέντη από τον όμιλο Σκλαβενίτη έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γεγονός που ωριμάζει περαιτέρω την επένδυση μετατροπής του σε πολυχώρο λιανικής και αναψυχής.

Υπενθυμίζεται πως η δημόσια διαβούλευση της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είχε ολοκληρωθεί στις 7 Μαρτίου 2025, χωρίς σημαντικές παρατηρήσεις και με τη χθεσινή απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια δόθηκε η σχετική έγκριση για το έργο. Έπονται βεβαίως πολεοδομικές και άλλες εγκρίσεις έως την τελική έκδοση οικοδομικών αδειών, ωστόσο το project υλοποιείται χωρίς ανατροπές.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία υπεραγοράς, καταστημάτων εστίασης, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπων, ενώ θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική του συγκροτήματος. Η συνολική έκταση του ακινήτου ανέρχεται σε 71.545,07 τ.μ., ενώ το ανακαινισμένο συγκρότημα θα καλύπτει 46.744,29 τ.μ..

Σύμφωνα με τη μελέτη, η νέα εγκατάσταση θα περιλαμβάνει μια διώροφη υπεραγορά με σύγχρονους χώρους πώλησης, εστιατόρια και καφέ σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, καθώς και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, που θα χρησιμοποιούνται για εκδηλώσεις και διάφορες δραστηριότητες. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν παιδότοποι για την ψυχαγωγία των παιδιών, ενώ στον πρώτο όροφο του συγκροτήματος θα στεγάζονται τα γραφεία διοίκησης. Στον τελευταίο όροφο θα διαμορφωθεί roof garden, το οποίο θα περιλαμβάνει χώρους αναψυχής και εστίασης, προσφέροντας ένα ευχάριστο περιβάλλον στους επισκέπτες. Το κτίριο θα διαθέτει, επίσης, ένα διαφώτιστο αίθριο στο κέντρο του συγκροτήματος, το οποίο θα προκύψει μέσω καθαιρέσεων και αναδιαμόρφωσης της υπάρχουσας στέγης, ενισχύοντας τη φυσική φωτεινότητα των εσωτερικών χώρων. Για την εξυπηρέτηση τόσο των επισκεπτών, όσο και του προσωπικού, προβλέπεται η δημιουργία τριών υπαίθριων χώρων στάθμευσης, συνολικής χωρητικότητας 788 θέσεων.

Υπενθυμίζεται πως ο όμιλος Σκλαβενίτη απέκτησε το ακίνητο έναντι 26 εκατ.ευρώ από την BSH Hellas το 2023, ωστόσο το κόστος της συνολικής επένδυσης ανακατασκευής μένει να προσδιορισθεί κατά την ολοκλήρωση της μελέτης. Σημειώνεται πάντως ότι ο όμιλος έχει ήδη επιλέξει ως ανάδοχο κατασκευαστή του έργου την ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σύμβαση που υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2024. Νωρίτερα, η ΤΕΡΝΑ είχε αναλάβει και τις προκαταρκτικές εργασίες για την προετοιμασία του ακινήτου της Πίτσος (αποξηλώσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων κτλ).