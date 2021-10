Αθηναϊκά ξενοδοχεία: Από το σκοτάδι στη λάμψη

Η πολύπαθη, ξενοδοχειακά, Αθήνα που διατηρούσε μέχρι και πριν από μια δεκαετία αρνητική πρωτιά ανάμεσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με τα λιγότερα ξένα πολυτελή brands ξενοδοχείων και που είδε τον τουρισμό της να καταρρέει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης πριν από λίγα χρόνια, σήμερα γίνεται μήλον της έριδος για τους διεθνείς παίχτες της φιλοξενίας.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις και με λιγοστές μονάδες, η πρωτεύουσα της χώρας μας, είναι από τις τελευταίες της λίστας των μητροπόλεων που έδειχναν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον τα μεγάλα παγκόσμια ξενοδοχειακά brands. Οι κολοσσοί όπως η Intercontinental, η Hilton, η Marriot, η Starwood και η Accor κατάφερναν να διαχειρίζονται απευθείας ή μέσω franchise, από μια ή δυο μονάδες στην πόλη, οι οποίες στην πλειονότητα τους ανήκαν σε τράπεζες ή σε μεγάλους επιχειρηματίες. Το νέο αεροδρόμιο και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 δεν κατάφεραν να φέρουν την πολυπόθητη άνοιξη ούτε στο εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα, ούτε στην ξενοδοχειακή ανάπτυξη της Αθήνας.

Ίσως, η μόνη έντονη περίοδος που τα βλέμματα των ισχυρών του κλάδου έπεσαν στην Αθήνα, ήταν το 2005 όπου η Εθνική τράπεζα πραγματοποίησε διεθνή διαγωνισμό για το management του συγκροτήματος. Εκεί κονταροχτυπήθηκαν τα μεγαλύτερα ονόματα, ξένα και ελληνικά, αφού σχεδόν 25 εταιρείες θέλησαν να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιο τους το «κόσμημα» του Αστέρα. Μπορεί ποτέ η πληροφορία να μην επιβεβαιώθηκε επίσημα, όμως και η Four Seasons σημερινός διαχειριστής του Αστέρα είχε ενδιαφερθεί τότε για το διαγωνισμό. Στην τελική φάση του nock-out είχαν φτάσει οι ξενοδοχειακοί όμιλοι Marriott International και Starwood Hotels & Resorts, με την δεύτερη να κερδίζει, διαθέτοντας τότε ήδη ισχυρή παρουσία και γνωριμίες στην Ελλάδα. Δέκα χρόνια αργότερα η Marriot εξαγόρασε τη Starwood.

Τα «Δεκεμβριανά του 2008» και η οικονομική κρίση που ακολούθησε έδωσαν το τελικό χτύπημα στα ξενοδοχεία της Αθήνας. Στην περίοδο αυτή έβαλαν λουκέτο πολλά, μικρά και μεγάλα καταλύματα της πόλης, με περιοχές όπως η πλατεία Ομονοίας και τα πέριξ αυτής, η λεωφ. Συγγρού κ.α. να «σβήνουν» τα φώτα στους τουρίστες.

Η σχεδόν ξαφνική και ραγδαία αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Αθήνα τα τελευταία χρόνια, έστρεψε ξανά το ενδιαφέρον των ξένων προς την πρωτεύουσα. Όχι μόνο οι «συνήθεις ύποπτοι» αλλά και πολλοί άλλοι – άγνωστοι στη χώρα μας μέχρι σήμερα - αγοράζουν, ενοικιάζουν ή διαχειρίζονται ξενοδοχειακές μονάδες. Και μπορεί η πανδημία να «πάτησε φρένο» σε διάφορα σχέδια, φαίνεται όμως προσωρινό.

Τα openings του 2022

Ηχηρά αλλά και λαμπερά αναμένεται να είναι τα openings της επόμενης χρονιά στην Αθήνα, τόσο στο κέντρο της αλλά και όσο στο παραλιακό της μέτωπο, την Αθηναϊκή Ριβιέρα όπως αποκαλείται τελευταία.

Ξεκινώντας από το κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή της Ομόνοιας η Ισραηλινοί της Brawn Hotels αναμένεται να ολοκληρώσουν την πλήρη ανακαίνιση του παλαιού ξενοδοχείου «La Mirage» της Βερανζέρου, που θα ονομασθεί Lighthouse Athens και θα διαθέτει 220 δωμάτια απλωμένα σε 9 ορόφους. Η εταιρεία λειτουργεί ήδη τρία ξενοδοχεία στην Αθήνα, ενώ τον Απρίλιο θα ανοίξει και το resort “Brawn Beach Corinthia”, στους Αγίους Θεοδώρους της Κορινθίας.

Η οδός Σταδίου θα φωτισθεί και πάλι, με το κλειστό επί μια δεκαετία «Εσπέρια», να ανοίγει από την επίσης ισραηλινή Fattal Group και τα Leonardo Hotels, το πρώτο ξενοδοχείο κάτω από το band της «NYX» τον Απρίλιο του 2022. Επιπλέον, χωρίς να έχει ανακοινώσει ημερομηνία, πρόκειται να ανοίξει ακόμη ένα στα Πατήσια με το όνομα Leonardo Boutique Athens. Ένα ακόμη NYX θα ανοίξει του χρόνου το Μάιο στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη λειτουργεί το πρώτο ξενοδοχείο της εταιρείας στη Ρόδο, το Leonardo Kolymbia Resort.

Στη λεωφ. Συγγρού, η Hines πρόκειται να ενώσει το Grand Hyatt με το διπλανό κτήριο που στέγαζε το Odeon Starcity, το οποίο θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο περίπου 240 δωματίων.

Η παραλία της Αττικής τέλος θα υποδεχθεί το One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας, που θα διαθέτει 127 δωμάτια, σουίτες και βίλες και αποτελεί μια συνεργασίας της ιδιοκτήτριας εταιρείας του brand Kerzner International με την Grivalia Hospitality S.A. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα ανοίξει το One & Only στην Κέα επίσης το 2022, άνοιγμα που καθυστέρησε λόγω πανδημίας.

