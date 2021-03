Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά του 84,5% της Stoiximan από τον ΟΠΑΠ

Δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες για τη λειτουργία του ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά στην εξαγορά του 84,5% της Stoiximan από τον ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Σε συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού σήμερα, 1 Μαρτίου 2021, ομόφωνα, αποφασίστηκε η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3959/11, όπως ισχύει, σχετικά με τη μεταβολή του κοινού ελέγχου που ασκείται από τις ΟΠΑΠ, Deep Investment Ltd και Padian Ltd επί των δραστηριοτήτων διαδικτυακού στοιχήματος και λοιπών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων της εταιρίας Kaizen Gaming International Ltd (πρώην GML Interactive Malta Ltd) που διεξάγονται στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό το εμπορικό σήμα Stoiximan (εφεξής και «Stoiximan Business»), σε αποκλειστικό έλεγχο της ΟΠΑΠ, μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία OPAP Investment Limited, επί της Stoiximan Business.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε, κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, ότι από την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αυτή αφορά.

