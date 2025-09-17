Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών: Νέα εποχή στο επενδυτικό σκηνικό της Ελλάδας

Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον προκλήσεων και ραγδαίων αλλαγών σε οικονομικό, γεωπολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, η εξωστρέφεια και η προσέλκυση επενδύσεων, αναδεικνύονται σε κομβικούς παράγοντες ανάπτυξης

Ακόμη περισσότερο, όταν αφορούν σε κρίσιμους τομείς που διαμορφώνουν ουσιαστικά τη νέα οικονομία: από την πράσινη ανάπτυξη και την ενέργεια έως τις υποδομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Για την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει επιτύχει την επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα, καταγράφει ένα από τα υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα στην ΕΕ και δανείζεται με επιτόκια χαμηλότερα ακόμη κι από εκείνα των ΗΠΑ, το momentum είναι θετικό. Προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητά της, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών πως αποτελεί ένα ασφαλές επενδυτικό «λιμάνι».

Σε αυτή ακριβώς τη συγκυρία, συστάθηκε το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών, ο νέος επενδυτικός βραχίονας του Υπερταμείου (Growthfund), το οποίο ξεκινά τη λειτουργία του με μία παρακαταθήκη 303 εκατ. ευρώ. Το νέο επενδυτικό «εργαλείο» που σηματοδοτεί ταυτόχρονα τον μετασχηματισμό του Εθνικού Ταμείου της Ελλάδας σε ένα σύγχρονο Sovereign Wealth Fund, φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αύξηση των επενδύσεων και να αποτελέσει ένα «όχημα» στρατηγικής σημασίας. Με στόχο, να κατευθύνει κεφάλαια εκεί όπου η χώρα μας διαθέτει τις μεγαλύτερες ανάγκες και ταυτόχρονα, τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Σημείο επίσημης εκκίνησης για το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών αποτέλεσε το Διεθνές forum, Athens International Investor Summit (AIIS), «Επενδύοντας στις Υποδομές ως Μοχλό Ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης αλλά και κορυφαίων διεθνών επενδυτών και στελεχών της αγοράς. Ανάμεσα τους, περισσότεροι από 40 παγκόσμιοι οργανισμοί, οι οποίοι διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 τρισ. δολαρίων, πολλοί εκ των οποίων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών ανακοίνωσε από το βήμα της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα για τα καλά» καταγράφοντας σταθερά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Πιστεύω ότι υπάρχει μία γενική κατανόηση ότι αυτή η αλλαγή σελίδας ήρθε για να μείνει» τόνισε, ενώ η δέσμευσή του προς την επενδυτική κοινότητα ήταν ότι «οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει είναι μη αναστρέψιμες».

Το μήνυμα του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη ήταν πως «πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια ώριμη χώρα της Ευρωζώνης, μπορεί επίσης να προσφέρει στους διεθνείς επενδυτές μοναδικές ευκαιρίες, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, συνδυάζοντας τον εκσυγχρονισμό με ορισμένες γεωγραφικές αρετές».

Και αυτές ακριβώς οι στρατηγικές επενδυτικές ευκαιρίες που διαθέτει η χώρα μας ως προς την προσέλκυση επενδύσεων με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη, αναδείχθηκαν με εμφατικό τρόπο κατά τη διάρκεια του Athens International Investor Summit. Εκείνες που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ωριμότητας και σε τομείς κρίσιμους, όπως της τεχνολογίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της καινοτομίας, της ενέργειας, της κυκλικής και γαλάζιας οικονομίας και των υποδομών. Θέτοντας στο επίκεντρο της συζήτησης τις θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, ως προορισμού χαμηλού ρίσκου και υψηλών αποδόσεων για θεσμικά κεφάλαια. Ξεδιπλώνοντας παράλληλα, το όραμα για τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας μας.

Όπως άλλωστε εκτίμησε ο Philipp Hildebrand, Αντιπρόεδρος της BlackRock «η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσα από καινοτόμους τρόπους αξιοποίησης της δημόσιας πολιτικής είναι αυτή που θα μας ωθήσει στο επόμενο επίπεδο ανάπτυξης στην Ελλάδα».

Σε ό,τι αφορά τον καθοριστικό ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει σε όλο αυτό το νέο Ταμείο, ο στόχος, όπως προσδιορίστηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, Γιάννη Παπαχρήστου, είναι «να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία στο άμεσο μέλλον, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κοινωνία» προσθέτοντας ότι η «πρώτη επένδυση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες».

Άλλωστε, ήδη το Υπερταμείο – είτε αυτόνομα, είτε μέσω του νέου Ταμείου – εξετάζει μια σειρά έργων όπου θα συμμετέχει ως συνεπενδυτής, με έμφαση σε Data Centres, πράσινη ενέργεια, μπλε και κυκλική οικονομία, βιοτεχνολογία, αγροτεχνολογία, διαχείριση υδάτων κ.α. Σε τομείς δηλαδή, στους οποίους εκτιμάται ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν συνολικές επενδύσεις άνω των 20 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας.