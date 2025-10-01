Ένας κόσμος… δικαιωμάτων που μας περιμένει

Σ’ έναν κόσμο, ο οποίος αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, το να γνωρίζουμε με ακρίβεια και σαφήνεια τα δικαιώματά μας και πώς μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό ή χρήσιμο.

Είναι το «διαβατήριο» για ένα καλύτερο αύριο, καθώς αποτελούν τα αναγκαία εργαλεία για την ανάπτυξη και την ευημερία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δράση ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής… έρχεται να μας δείξει όλα όσα πρέπει να κατανοήσουμε γύρω από τα δικαιώματά μας. Πώς μπορούμε να τα μάθουμε, πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, πώς μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Και πρόκειται για δικαιώματα, τα οποία αφορούν σε κάθε έκφανση της προσωπικής, οικογενειακής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής μας.

Χαρακτηριστικές είναι οι πρωτοβουλίες, οι οποίες αφορούν τον κόσμο της εργασίας, όπου η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων συνιστά πλέον επιτακτική ανάγκη για την εξασφάλιση μιας ποιοτικής απασχόλησης. Κάπως έτσι, η Ε.Ε. επενδύει περισσότερα από 150 δισ. ευρώ για να στηρίξει ανθρώπους, επιχειρήσεις και ιδρύματα, ώστε να αναπτύξουν την εκπαίδευση και τις δεξιότητες που απαιτούνται σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία.

Τα κοινοτικά προγράμματα αφορούν όλους μας, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα αναγκών. Από την παροχή βασικών και προηγμένων δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου έως την εξασφάλιση ευκαιριών για μια διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεών μας. Κι από τη διευκόλυνση προσλήψεων για επιχειρήσεις σε όλη την Ε.Ε. έως την προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων της χώρας.

Σχετικά προγράμματα «τρέχουν», φυσικά, και στην Ελλάδα, όπως είναι τα γνωστά σε όλους μας «voucher», τα οποία βοηθούν να αποκτήσουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένος παρόχους, ενώ μην ξεχνάμε και το «Eurodesk», το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους έως 30 ετών.

Όμως δεν υπάρχει μόνο η εργασία. Σε μια Ευρώπη, η οποία γερνάει και αντιμετωπίζει το οξύ πρόβλημα της υπογεννητικότητας, η εξεύρεση της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι μείζονος σημασίας για εκατομμύρια συνανθρώπους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω συγκεκριμένων οδηγιών, έρχεται να προσφέρει ορισμένες λύσεις, οι οποίες απλώνουν ένα μίνιμουμ δίχτυ εργασιακής ασφαλείας έναντι της αυθαιρεσίας. Παράδειγμα αποτελεί η οδηγία για το πόσες ώρες επιτρέπεται να εργάζονται οι εργαζόμενοι την εβδομάδα και η υποχρέωση διαλείμματος εάν κάποιος εργάζεται πάνω από 6 ώρες την ημέρα. Την ίδια στιγμή, μέσω διάφορων πρωτοβουλιών, η Κομισιόν παρέχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, οι οποίες επιτρέπουν στην οικογένεια να έχει ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάστασης. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του επιδόματος παιδιού ή της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας. Δύο μέτρα, τα οποία υλοποιούνται με επιτυχία στη χώρα μας.

Επιπλέον, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να κάνει τις ποιοτικές θέσεις εργασίας πραγματικότητα για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Ο στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να εξασφαλιστούν δίκαιοι μισθοί και καλές συνθήκες εργασίας, καθώς και να υπάρχουν εγγυημένα ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την προστασία όλων των κατηγοριών εργαζομένων. Στην ΕΕ, όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε μια σειρά διαφανών και προβλέψιμων συνθηκών εργασίας. Αυτές περιλαμβάνουν το δικαίωμα να λαμβάνουν έγκαιρα και γραπτώς πληροφορίες σχετικά με τα βασικά στοιχεία της εργασίας τους, όπως τον τόπο εργασίας, τον τίτλο της θέσης τους, την ημερομηνία έναρξης, την ημερομηνία λήξης (εάν ισχύει), τις ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών, τον μισθό και την περίοδο προειδοποίησης.

Η ΕΕ έχει επίσης θεσπίσει κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου και οι προσωρινοί εργαζόμενοι μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας, οι οποίοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών σε σύγκριση με άλλους εργαζομένους, έχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της υγείας στην εργασία με τους άλλους εργαζομένους.

Το βασικό ζητούμενο είναι αυτά τα προβλήματα σταδιακά να εκλείψουν ή να περιοριστούν όσο το δυνατόν λιγότερο. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι Βρυξέλλες έχουν αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών, από τη θέσπιση φιλόδοξων στόχων έως την αυστηρή νομοθέτηση, για την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών. Δίπλα στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα ενισχύσει τη συμπερίληψη και την ισότητα στη χώρα μας, όπως είναι ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, ο συνήγορος του πολίτη κ.α.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις δράσεις για την υποστήριξη των δικαιωμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Κομισιόν.