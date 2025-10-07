Η Vitex αλλάζει το τοπίο στην Οικοδομή με τον «Χρωμόπυργο», τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής κονιαμάτων

Η Vitex αλλάζει το τοπίο στην Οικοδομή με τον «Χρωμόπυργο», τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής κονιαμάτωνΔιαβάζεται σε 3'
Η νέα εποχή για τα δομικά χημικά έχει ξεκινήσει με τη λειτουργία του «Χρωμόπυργου», του νέου εργοστασίου παραγωγής κονιαμάτων της Vitex, της κορυφαίας ελληνικής βιομηχανίας χρωμάτων και δομικών χημικών.
Το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Ασπροπύργου και αποτελεί επένδυση ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το πλέον σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ξηρών δομικών χημικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που ταυτόχρονα αναδεικνύεται σε νέο τοπόσημο για την περιοχή χάρη στον εντυπωσιακό «Χρωμόπυργο» των 32 μέτρων, με τα 11 πολύχρωμα σιλό που δεσπόζουν στον ορίζοντα.
Η νέα εγκατάσταση, συνολικής επιφάνειας 1.800 τ.μ. και τεσσάρων ορόφων, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την παραγωγή ξηρών δομικών χημικών. Ενσωματώνει προηγμένα, πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, ενώ η αποθήκευση των πρώτων υλών πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια και έλεγχο στα σιλό χύδην υλικών.
Το εργοστάσιο διαθέτει δύο γραμμές παραγωγής κονιαμάτων τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλισμένες με γεμιστικές και συσκευαστικές μηχανές κορυφαίων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, καθώς και μια υπερσύγχρονη παλετοποιητική μονάδα ικανή να διαχειρίζεται έως και 1.000 σακιά ανά ώρα.
Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η Vitex αυτονομείται παραγωγικά στον τομέα της εξωτερικής θερμομόνωσης και στοχεύει να διευρύνει τη γκάμα της με νέα δομικά προϊόντα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στον σύγχρονο κατασκευαστικό κλάδο.
Ο «Χρωμόπυργος» του Ασπροπύργου δεν είναι μόνο ένα εργοστάσιο αιχμής, αλλά και ένα νέο βιομηχανικό ορόσημο που συνδυάζει καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη και αισθητική υπεροχή, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Vitex να επενδύει διαρκώς σε τεχνολογίες αιχμής και νέες κατηγορίες προϊόντων.
Σχετικά με την Vitex A.E
H Vitex Α.Ε. ιδρύθηκε το 1932 και κατέχει την ηγετική θέση στην Ελλάδα στον τομέα των χρωμάτων και των δομικών χημικών. Με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με πέντε σύγχρονες μονάδες παραγωγής και με δύο θυγατρικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Σερβία και Βουλγαρία), η Vitex προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για αρχιτεκτονικά χρώματα, εξωτερική θερμομόνωση, δομικά κονιάματα και ασφαλτικά στεγανωτικά προϊόντα Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και 20 χώρες παγκοσμίως. Οι αρχές της βιωσιμότητας ενισχύουν το λειτουργικό μοντέλο της Vitex, με την παραγωγική μονάδα να λειτουργεί με πρακτικές zero waste και net zero energy με φωτοβολταϊκά πάρκα οροφής ισχύος 1ΜW. Στην Vitex στρατηγική προτεραιότητα είναι η επιστημονική έρευνα, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις της επιστημονικής της ομάδας, οι πρωτοβουλίες ESG, όπως αυτές καταγράφονται στις εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, που αξιολογούνται ανεξάρτητα από την KPMG σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία. Για τις επιδόσεις της στο ESG η Vitex αναδείχθηκε νικήτρια στα Βραβεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Growth Awards. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το vitex.gr.