KLM: Η συμμαχία με την Sky express, οι υψηλές πληρότητες και η 95χρονη παρουσία στην Ελλάδα

H Ολλανδία είναι εκπαιδευτικός προορισμός για τους Ελληνες, αλλά και επιχειρηματικός. Ενδεικτικό ότι ποσοστό 60% των επιβατών που ταξιδεύουν είναι “για δουλειές” – business, μια και το αεροδρόμιο του Schiphol Άμστερνταμ, είναι παγκόσμιος κόμβος.

Με πληρότητες άνω του 90% η KLM γιορτάζει τα 95 χρόνια στην Ελλάδα που αυτήν την περίοδο “μπατζετάρει” τη νέα χρονιά ώστε να σταθμίσει το εάν θα αναπτύξει νέα δρομολόγια και πώς θα “κλειδώσει” κερδοφορίες.

Στην Ελλάδα έχει αδιάλειπτη παρουσία, ενώ με συμμαχία με την Sky express σε πτήσεις κοινού κωδικού, διασφαλίζει, αφενός προσβασιμότητα σε όλα τα σημεία τουριστικκού ενδιαφέροντος στη χώρα, αλλά και διεθνή δικτύωση για τους πειβάτες της ελληνικής αεροπορικής. Παράλληλα, ένεκα της συμπόρευσης με την Air France, αλλά και της δομικής σχέσης με την SAS αλλά και την Transavia, που αποτελούν, βέβαια ανεξάρτητες οντότητες, η “μπλε” εταρεία, με το βασιλικό όνομα, η Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. “Royal Aviation Company” προσφέρει μια ευρεία γκάμα επιλογών για ταξίδια.

Με δεδομένη την άνοδο της χώρας, ως προορισμού, αλλά κι εν γένει του αεροπορικού έργου, καταγράφει, με βάση την αγορά, επιδόσεις ανάλογες αν όχι ελαφρώς καλύτερες σε σχέση με την πολύ καλή περσινή χρονιά του 2024. Να σημειωθεί ότι η KLM έχει 4 απευθείας δρομολόγια θερινά και 3 χειμερινά. Συνδέει, δε, το διεθνές αεροδρόμιο του Άμστερνταμ με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, το Ηράκλειο. Μάλιστα στην Αθήνα έχει ισχυρή παρουσία με 3 πτήσεις ημερησίως,

Όπως ανέφερε, σε δημοσιογραφικό “πηγαδάκι” σε εκδήλωση για τα 95 χρόνια του legacy carrier της Ολλανδίας ο κ. Γιάννης Πανταζόπουλος, Regional Manager της AirFrance – KLM για Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο, καταγράφεται ανοδική τάση στην κίνηση μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας, καθώς, πλέον, η Ολλανδία είναι και εκπαιδευτικός προορισμός για τους Ελληνες. Όπως ανέφερε, ένα ποσοστό 60% των επιβατών που ταξιδεύουν είναι “για δουλειές” – Business, μια και το αεροδρόμιο του Schiphol Άμστερνταμ, είναι παγκόσμιος κόμβος. Σημαντικό μερίδιο έχει και η ναυτιλία στο τμήμα αυτό, καθώς πολλές ναυτιλιακές την χρησιμοποιούν για τα πληρώματά τους, ώστε να τα μεταφέρουν ανά τον κόσμο.

Na σημειωθεί ότι ο αερομεταφορέας της Ολλανδίας πραγματοποιεί 161 δρομολόγια σε όλο τον κόσμο, 69 στην Ευρώπη και 92 προς τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη. Μάλιστα, η αεροπορική εταιρεία πετάει και σε “εξωτικούς” προορισμούς, κάτι που ενισχύει τη διείσδυσή της σε κοινά όπως αυτά της ναυτιλίας.

Φέτος το καλοκαίρι πρόσθεσε έξι νέες διαδρομές από τον κόμβο Schiphol του Άμστερνταμ α, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων μεγάλων αποστάσεων προς το Σαν Ντιέγκο και το Τζόρτζταουν στη Γουιάνα, με μια πτήση προς το Χαϊντεραμπάντ στην Ινδία που αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Νέοι προορισμοί μικρών αποστάσεων είναι η Λιουμπλιάνα, το Έξετερ και το Μπιαρίτς.

Η KLM προσθέτει επίσης συχνότητες σε μακρινές διαδρομές από το Άμστερνταμ προς το Λας Βέγκας, την Οσάκα, το Τόκιο Ναρίτα, το Έντμοντον και το Κέιπ Τάουν. Στο δίκτυο της μικρών αποστάσεων, έχουν προστεθεί επιπλέον πτήσεις προς το Μπέλφαστ, το Πόρτο, τη Βαρκελώνη, το Σπλιτ και την Κρακοβία. Σε μια άλλη κίνηση, η KLM ενοποίησε τις πτήσεις της προς το Μιλάνο στο αεροδρόμιο Λινάτε, το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο της πόλης από τον αερολιμένα Μαλπένσα, όπου τα δρομολόγια του αερομεταφορέα έχουν διακοπεί.

Το 2024 η KLM Royal Dutch Airlines ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη ύψους 416 εκατομμυρίων ευρώ – μειωμένα κατά 234 εκατομμύρια ευρώ από το προηγούμενο έτος – παρά την αύξηση 5% που σημειώθηκε στα ετήσια έσοδα τα οποία διαμορφώθηκαν στα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ιστορία

Η KLM Royal Dutch Airlines γιορτάζει φέτος μια σπουδαία επέτειο: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα. Η ιστορία ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου 1930, όταν η Αθήνα εντάχθηκε επίσημα στο δίκτυο της εταιρείας, αρχικά ως ενδιάμεσος σταθμός στη διαδρομή από την Ολλανδία προς την Ανατολή.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο από εκείνη την εποχή είναι ότι το 1931 ένα απλό εισιτήριο από το Άμστερνταμ προς την Αθήνα κόστιζε 316 φιορίνια∙ ποσό που αντιστοιχούσε περίπου σε εννέα εβδομαδιαίους μισθούς ενός λιμενεργάτη, ο οποίος τότε κέρδιζε μόλις 35 φιορίνια την εβδομάδα.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αθήνα εντάχθηκε στη γραμμή Άμστερνταμ–Κάιρο, μέσω Μασσαλίας και Ρώμης, και από τότε παραμένει σταθερό κομμάτι του παγκόσμιου δικτύου της KLM.

Η μακρόχρονη παρουσία της KLM Royal Dutch Airlines στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τη σημασία της Αθήνας ως στρατηγικού προορισμού και επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ολλανδία μέσα από τον κόσμο των αερομεταφορών.

Προκλήσεις

Με βάση, επίσης, όσα ανέφερε ο κ. Πανταζόπουλος η KLM αντιμετωπίζει, όπως όλοι οι μεγάλοι αερομεταφορείς της Ευρώπης, τον έντονο ανταγωνισμό από τις εταιρείες του Κόλπου, έχοντας παράλληλα και να διαχειριστεί και τις πολλαπλές ρυθμιστικές απαιτήσεις. Πάντως, η δέσμευση για βιωσιμότητα είναι δεδομένη.

«Μέχρι το 2030, έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 ανά επιβάτη-χλμ. κατά 30%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Έχουμε επίσης δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουμε 10% βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα έως το 2030, πολύ πάνω από την απαίτηση του 6% στις αναχωρούσες ευρωπαϊκές πτήσεις. Η αυξημένη χρήση του SAF (Sustainable Aviation Fuel – βιοκαύσιμα) είναι βασικός παράγοντας για την επίτευξη αυτών των στόχων» ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι η KLM επενδύει σε μια μεγάλη μονάδα παραγωγής καυσίμων SAF στην Ολλανδία.

Σημειώνεται ότι η KLM έχει επενδύσει στην παραγωγή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), κύρια από χρησιμοποιημνένα μαγειρικά έλαια, στην Ολλανδία μέσω της συνεργασίας της με την SkyNRG, ενώ έχει στρατηγική συμφωνία με την TOTAL για προμήθεια καυσίμων SAF, στοχεύοντας στην ευρύτερη ανάπτυξη των αλυσίδων παραγωγής SAF μέσω συνεργασιών.