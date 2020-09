Lidl Plus: Τι αλλάζει από σήμερα στα Lidl

Είκοσι χρόνια μετά από την είσοδο της στην ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ, η Lidl Hellas, ρίχνεται και αυτή στην μάχη των προγραμμάτων πιστότητας λανσάροντας από σήμερα την κάρτα Lidl Plus. Πρόκειται για την πλέον πρόσφατη είσοδο στην συγκεκριμένη κατηγορία καθώς νωρίτερα μέσα στην χρονιά είχε προχωρήσει και στην δική της έκδοση κάρτας πιστότητας η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Πολύ πετυχημένη πορεία διαθέτουν οι ΑΒ Βασιλόπουλος με την AB Plus και η Μασούτης με την Mas Card ενώ στο "χορό" από τους μεγάλους παίκτες δεν έχουν εισέλθει η Σκαβενίτης και η My Market.

Τι είναι η Lidl Plus

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κάρτες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά η Lidl Plus θα είναι αποκλειστικά ψηφιακή και θα την "κατεβάζει" μέσω της ομώνυμης εφαρμογής στο smartphone του ο κάθε ενδιαφερόμενος. Σε πρώτη φάση προσφέρει προσωποποιημένες εκπτώσεις και κουπόνια στους χρήστες της σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να "τρέξουν" και διαγωνισμοί μέσω της εφαρμογής.

Η χρήση του προγράμματος πιστότητας είναι ιδιαίτερα απλό καθώς ο χρήστης απλά καλείται να επιλέξει τα κουπόνια που τον ενδιαφέρουν, να πραγματοποιήσει τις αγορές του και να σκανάρει στο ταμείο την ψηφιακή του κάρτα στην εφαρμογή Lidl Plus. Παράλληλα το πρόγραμμα πιστότητας μετά από κάθε αγορά θα προσφέρει και ένα ψηφιακό "ξυστό" μέσω της κάρτας "ξύνεις κερδίζεις" όπου προσφέρονται έξτρα κουπόνια στην περίπτωση που επιτυχίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι η κάρτα είναι διεθνής και ο κάτοχος της μπορεί να την χρησιμοποιήσει σε όσες αγορές δραστηριοποιείται η Lidl και έχει ήδη λανσαριστεί η Lidl Plus. Όπως ανάφεραν στελέχη της Lidl Hellas στο News24/7 η εφαρμογή είναι σε λειτουργία στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει και στις υπόλοιπες.

H Lidl Plus ξεκίνησε στις αρχές του 2019 από την Γερμανία και ήδη είναι ενεργή σε 12 χώρες μεταξύ των οποίων, Βρετανία, Ιρλανδία Αυστρία, Δανία, Ολλανδία, Ισπανία και Βέλγιο. Στις περισσότερες αγορές καταφέρνει να λανσαριστεί από τις πρώτες ημέρες στην κορυφή των download των νέων εφαρμογών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Βέλγιο στις 10 πρώτες ημέρες είχε καταφέρει να εγγράψει περισσότερους από 300.000 χρήστες.