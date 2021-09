Μία ελληνική εταιρεία στις 10 καλύτερες της Ευρώπης!

Η Kaizen Gaming, η μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, ξεκίνησε την πορεία της στην Ελλάδα το 2012 με το Brand Stoiximan και τα τελευταία χρόνια άνοιξε τα φτερά της και στο εξωτερικό με το διεθνές της Brand, Betano. Τα δύο αυτά brands ανήκουν στην Kaizen Gaming, την μεγαλύτερη GameTech εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη.

Και πλέον βρίσκεται στη θέση 9 της Ευρωπαϊκής λίστας Best WorkplacesTM 2021 και συγκεκριμένα στην κατηγορία Best Large Workplaces in Europe με 500+ εργαζόμενους!

Στο πλαίσιο της διάκρισης, η Kaizen Gaming (Stoiximan | Betano) συγκέντρωσε μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες στην ενότητα που αφορούσε στην αναγνώριση των εργαζομένων της, με τα μέλη της εταιρείας να δηλώνουν σε ποσοστό 97,73% πως "Όλοι ανεξαιρέτως έχουν την ευκαιρία να αναγνωριστούν".

Η εταιρεία πιστή στη δέσμευσή της να τοποθετεί τον Άνθρωπο μπροστά και να αναζητά διαρκώς την εξέλιξή της με τη δύναμη της ομάδας, συνεχίζει να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, απασχολώντας περισσότερους από 1000 εργαζόμενους στις 7 χώρες όπου έχει παρουσία.

Μια εταιρεία που ξεκίνησε με το Brand Stoiximan στην Ελλάδα να στηρίζει για χρόνια τον ελληνικό αθλητισμό δίπλα σε Ολυμπιονίκες όπως οι Πετρούνιας, Στεφανίδη, Κορακάκη, Τεντόγλου, Ντόυσκος αλλά και σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και στο παρελθόν ο μπασκετικός Παναθηναϊκός.

Και τώρα, μια εταιρεία που ως Kaizen Gaming βρίσκεται στις 10 καλύτερες της Ευρώπης!

