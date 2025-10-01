ΣΒΕ: Επανεξελέγη πρόεδρος η Λουκία Σαράντη

Στις θέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου αντιπροέδρου εξελέγησαν αντίστοιχα οι Βασίλης Καφάτος, Κωνσταντίνος Κουκούντζος και Αικατερίνη Νένδου.

Τη νέα διοικητική του επιτροπή, εξέλεξε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μετά τη συγκρότηση του διοικητικού του συμβουλίου σε σώμα, σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της 26ης Σεπτεμβρίου. Πρόεδρος επανεξελέγη, για δεύτερη συνεχή θητεία, η επιχειρηματίας Λουκία Σαράντη.

Στις θέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου αντιπροέδρου εξελέγησαν αντίστοιχα οι Βασίλης Καφάτος, Κωνσταντίνος Κουκούντζος και Αικατερίνη Νένδου, καθήκοντα γενικού γραμματέα αναλαμβάνει ο Ανδρέας Δημητρίου και οικονομικού επόπτη ο Νικόλας Μπακατσέλος, εφόρου ο Ιωάννης Τσάρας και μελών οι Θάνος Τζηρίτης και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος-Χατζάκος.

«Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε. Ο κύριος στόχος είναι ένας: εξωστρέφεια», δήλωσε έπειτα από την εκλογή της η κα Σαράντη και πρόσθεσε: «Ο ΣΒΕ θα συνεχίσει δυναμικά να ενισχύει τη φωνή της βιομηχανίας στη χώρα μας και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σταθερού, βιώσιμου και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αποτελεί πλέον εθνική ανάγκη η χώρα μας να υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η Βιομηχανία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, ώστε να προσφέρει όλα όσα μπορεί ως ο πιο δυναμικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας, αλλά και το πιο γερό στήριγμα της κοινωνίας μας».