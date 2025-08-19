Βήμα για τον νέο εμπορικό προορισμό της Σκλαβενίτης στον Ρέντη

Το σχέδιο προβλέπει διώροφη υπεραγορά, χώρους εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπους, αλλά και έναν «πολυχώρο-κεντρική αγορά» με δυνατότητα να φιλοξενεί εποχικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα.

Ανοίγει ο δρόμος για το μεγάλο επενδυτικό πλάνο δημιουργίας εμπορικού και ψυχαγωγικού πάρκου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη από την εταρεία Σκλαβενίτης, μετά την έγκριση του ΥΠΕΝ στους περιβαλλοντικούς όρους της σχετικής μελέτης.

Ο λόγος για την αναδιαμόρφωση του ιστορικού εργοστασίου της Πίτσος στον Ελαιώνα, έκτασης 52 στρεμμάτων σε ένα σύγχρονο εμπορικό και ψυχαγωγικό προορισμό.

Με απόφαση συγκεκριμένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την αλλαγή χρήσης και αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων, πρώην βιομηχανίας της ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε., της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε..

Το σχέδιο

Το σχέδιο προβλέπει διώροφη υπεραγορά, χώρους εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπους, αλλά και έναν «πολυχώρο-κεντρική αγορά» με δυνατότητα να φιλοξενεί εποχικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα.

Συνολικά θα αναπτυχθούν πάνω από 47.000 τ.μ. δομημένων χώρων, με υποστήριξη από 788 θέσεις στάθμευσης.

Η επένδυση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός εμβληματικού εμπορικού προορισμού που θα συνδυάζει αγορές, εστίαση και μια ολιστική εμπειρία shopping.

Η επένδυση εκτιμάται ότι ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026. Η Σκλαβενίτης αγόρασε το εργοστάσιο της Πίτσος δίνοντας περί τα 26 εκατ. ευρω, ενώ με βάση νέο τριετές επενδυτικό πλάνο σχεδιάζει δράσεις που ξεπερνούν . τα 500 εκατ. ευρώ.