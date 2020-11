Το αλαλούμ με το delivery και το take away, το δημιούργησε η κυβέρνηση, όχι οι δημοσιογράφοι

Μέσα στην ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού και της περαιτέρω αυστηροποίησης των μέτρων περιορισμού, η πληροφορία το βράδυ της Τετάρτης ότι επίκειται διακοπή της λειτουργίας του take away και του delivery στις 20:30 κάθε μέρα, ήταν κερασάκι στην τούρτα.

Το NEWS 24/7 και άλλα ΜΜΕ μετέδωσαν την πληροφορία, για τους αρχικούς "σχεδιασμούς" της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως ήταν φυσικό προκλήθηκε θύελλα αντιδράσεων από πολίτες και από επαγγελματίες, που ακόμα και αν έβρισκαν κάποιο λόγο διακοπής του take away, με το delivery σήκωναν τα χέρια ψηλά.

Τελικά αργά το βράδυ της Τετάρτης η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, προχώρησε σε διευκρινίσεις για τις διευκρινίσεις που η ίδια είχε κάνει νωρίτερα με την εξής ανακοίνωση:

"Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 - 05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές".

Έτσι η πληροφορία ότι θα δεν θα υπάρχει take away και delivery από τις 20:30 κάθε βράδυ, μετατράπηκε στο "δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης. Ευτυχώς.

Η ανακοίνωση έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς να μιλήσουν για fake news, όμως σε ό,τι αφορά το NEWS 24/7, γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι αν κάποιος ευθύνεται για την αναστάτωση είναι η ίδια η κυβέρνηση που εξακολουθεί να δρα με προχειρότητα.

Την πληροφορία για την απαγόρευση του take away και του delivery, την επιβεβαίωσε στο NEWS 24/7, ανώτατη πηγή της Πολιτικής Προστασίας.

Ο διάλογος ήταν ο εξής:

-"Ισχύει η απαγόρευση για take away και delivery μετά τις 20:30";

-"Ναι, ισχύει"

-"Και για το delivery";

-"Ναι και για το delivery"

Αυτό από τα πιο αρμόδια χείλη. Το επόμενο στάδιο διασταύρωσης θα ήταν να ερωτηθεί ίσως ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πώς του φαίνεται αυτή η ελαφρά τη καρδία "πρωτοβουλία" για διακοπή του delivery.

Αν ήταν απλώς μια λάθος διατύπωση ή μια απόφαση που μετά τις σφοδρές αντιδράσεις αποσύρθηκε, γι' αυτό δεν φταίνε τα ΜΜΕ, αλλά οι αρμόδιοι που είτε δεν ξέρουν τι λένε, είτε δεν κατανοούν τις συνέπειες όσων λένε και όσων εξαγγέλλουν σε μια τόσοκρίσιμη περίοδο.

Όσοι λοιπόν κάνουν λόγο για "fake news", ας γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια για το επιτελικό μπάχαλο που δημιουργήθηκε το βράδυ της Τετάρτης.